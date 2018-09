9. September 2018, 18:43 Uhr Biathlon WM 2023 in Oberhof

Die Titelkämpfe im Biathlon werden zum zweiten Mal in Thüringen stattfinden. Oberhof, 2004 zum bislang einzigen Mal Gastgeber der Titelkämpfe, hatte bei seiner Bewerbung um die WM 2020 noch gegen Antholz das Nachsehen gehabt.

Oberhof richtet die Biathlon-Weltmeisterschaften 2023 aus. Das entschieden die Delegierten des Weltverbandes IBU im Rahmen ihres Kongresses im kroatischen Porec am Sonntag. Der thüringische Ort setzte sich bei der Wahl mit 28 zu 21 Stimmen gegen den tschechischen Mitbewerber Nove Mesto durch. Oberhof, 2004 zum bislang einzigen Mal Gastgeber der Titelkämpfe, hatte bei seiner Bewerbung um die WM 2020 noch gegen Antholz das Nachsehen gehabt.

Das Bundesland will die Organisatoren der Großveranstaltung im Skistadion am Grenzadler nun mit Investitionen von 15 Millionen Euro unterstützen. "Wir werden der Welt ein guter Gastgeber sein!", teilte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) per Twitter mit. Gesicht der 20-köpfigen Delegation im kroatischen Badeort war der viermalige Olympiasieger Sven Fischer. Franz Steinle, Präsident des Deutschen Skiverbandes (DSV), sagte: "Das zeigt die hohe Wertschätzung und das große Vertrauen, das Oberhof und dem Deutschen Skiverband von den anderen Nationen entgegengebracht wird." Vor 14 Jahren hatten insgesamt mehr als 200 000 Besuchern in der Arena und Millionen Zuschauern vor den TV-Bildschirmen die WM verfolgt. "Das muss auch 2023 unser gemeinsames Ziel sein", erklärte Steinle. Die bislang letzte WM in Deutschland fand 2012 in Ruhpolding statt; Magdalena Neuner gewann vier Medaillen (zweimal Gold).

In Porec wurde zudem die WM 2021 an Pokljuka vergeben. Die Slowenen waren der einzige Bewerber.