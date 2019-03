16. März 2019, 11:20 Uhr Biathlon-WM Fourcade ist gewaltig genervt

Martin Fourcade bestimmte den Biathon-Weltcup jahrelang nach Belieben, jetzt fällt er deutlich zurück.

"Ich war es gewohnt, einen Tag nach einer schlechten Leistung wieder aufzuholen", sagt Fourcade, "dieses Jahr erlaubt es mir mein Körper nicht."

Jetzt ist der Norweger Johannes Thingnes Bö der Mann der Biathlon-WM.

Von Saskia Aleythe , Östersund

Wenn ein saftiger Braten in Schnupperweite war, haben die Beine rotiert wie ein Kreisel. Martin Fourcade bewegte sich dann wie eine Comicfigur, der gerade der Geruch von Essen in die Nase kriecht: Lag er in einem Rennen nicht sowieso uneinholbar vorne, stürmte er los, sobald die Konkurrenz schwächelte und er die kleinste Chance auf einen Erfolg witterte. Hungrig, unaufhaltsam, unermüdlich. Heute rotieren die Beine nicht mehr.

Die stolzeste Brust, die in diesen Tagen durch Östersund läuft, gehört nicht Fourcade, sie gehört Johannes Thingnes Bö. Es ist schon bezeichnend, wie die beiden Biathleten am Rande der Weltmeisterschaften auftreten. Bö, 25, mit der Leichtigkeit eines Mannes, der so gut ist wie noch nie. Fourcade, 30, mit Schultern, die vor Enttäuschung und Ratlosigkeit fast in den Kniekehlen hängen. "Ich bin es leid", sagte Fourcade, als er im Einzel von Östersund nur 39. wurde - sein schlechtestes WM-Ergebnis überhaupt. Auf der Loipe kommt er der Konkurrenz nicht mehr hinterher, diesem Johannes Thingnes Bö schon gar nicht: Er hat ja nicht nur bereits drei goldene Medaillen und eine silberne gewonnen, sondern auch den Gesamtweltcup. Zum ersten Mal seit sieben Jahren heißt der beste Biathlet der Welt nicht Fourcade. Es sind zwei Wege, die sich gerade kreuzen.

Schon bald wird Martin Fourcade als Ausstellungsstück zu bewundern sein: Das Grévin Museum in Paris hat den Biathleten als Wachsfigur nachgebaut, Fourcade bekommt seinen Platz neben Fußballern wie Kylian Mbappé und Zlatan Ibrahimovic, präsentiert als "unsere großen Champions". Seit 2012 hat Fourcade jedes Jahr den Gesamtweltcup gewonnen, 25 WM-Medaillen eingefahren - doch die drei Olympiasiege 2018 in Pyeongchang hoben ihn nochmal auf eine neue Stufe der Popularität. Was wohl auch eine Ursache für seinen jetzigen Einbruch ist.

Plötzlich auf Rang 43 im Sprint von Nove Mesto

Es war viel los nach Olympia, auch abseits des Trainings. Sponsoren-Termine da, Interviews dort, Fourcade hat seine Autobiografie erweitert und in neuer Auflage herausgebracht, sie war ein Verkaufsschlager zu Weihnachten. Im Athletenkomitee des Biathlon-Weltverbandes IBU engagiert er sich schon lange, auch in der Olympia-Bewerbung der Pariser für 2024 arbeitet der Vater von zwei Kindern mit, in Annecy will er ein eigenes Sommer-Biathlon-Event veranstalten. In der Summe ganz schön viel für einen, der schon durch anstrengende Trainingseinheiten und Regeneration vereinnahmt wird. "Ich habe zu viel verlangt von mir im Training und auch sonst", sagte Fourcade nun am ARD-Mikrofon. Er musste dann gar nicht mehr aussprechen, was man ihm ohnehin ansah: Der Dominator der letzten Jahre resigniert.

Das erste Einzel Anfang Dezember in Pokljuka konnte er noch gewinnen, dann ging es erstmal bergab. Ein Rennen hat er gar nicht beendet, gewann dann wieder, stürzte wieder ab. Es gelang ihm nicht, so zu regenerieren wie in den Jahren zuvor. "Ich war es gewohnt, einen Tag nach einer schlechten Leistung wieder aufzuholen", sagte Fourcade, "dieses Jahr erlaubt es mir mein Körper nicht." 22 von 26 Rennen konnte Fourcade noch in der Saison 2016/17 auf dem Podium beenden, nun fand er sich plötzlich auf Rang 43 wieder, im Sprint von Nove Mesto.

Immerhin machte der Kopf noch mit, in der Verfolgung rannte er vor auf Platz fünf. "Ich habe mich daran erinnert, dass ich meine Karriere nicht in den Zeiten aufgebaut habe, als es leicht war", sagte Fourcade. Er renne nicht mehr so schnell wie in den vergangenen Jahren, als er sich als Monster fühlte; es sei schwer, Motivation zu finden und Fröhlichkeit. Aber, auch das sagte Fourcade: "Heute habe ich gezeigt, dass das Monster nicht sterben will." Und so wehrte sich Fourcade beharrlich, es folgten nur noch Top-Ten-Plätze, aber eben keine Siege mehr. Und einen wie ihn nervt das gewaltig. Er war mal krank, ließ dann auch zwei Weltcup-Stationen ganz aus, um sich auf die WM zu konzentrieren. "Seit Saisonbeginn bin ich weit von meinem eigenen Maßstab entfernt. Ich erkenne mich selbst auf der Strecke nicht wieder," schrieb Fourcade an seine Fans auf Facebook. In Östersund sollte sich alles zum Guten wenden.