Wer an Gewicht zulegen möchte, der ist bei der Biathlon-WM in Tschechien richtig. Im Stadion von Nove Mesto werden an Fressbuden riesige Fleischportionen serviert, der Ort sollte also vielmehr Nove Mästo heißen. Um sicherzustellen, dass es stets Sportlernahrung gibt, haben die deutschen Biathleten ihren eigenen Koch im Team. Im Wechsel mit den Skialpinisten, den Skispringen, Kombinierern und Langläufern werden die Skijäger des deutschen Skiverbands (DSV) seit 19 Jahren von Christian Schlösser begleitet, dem die tschechische Küche seinerseits als "zu fettig und fleischlastig" erscheint, zumindest für professionelle Skijäger, wie der 60-Jährige am Ruhemontag bei einem Treffen in der DSV-Teamküche erzählt, aus der es bereits dampft und pfeift.