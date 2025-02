Es gehört zu den undankbarsten Aufgaben im Biathlon, vor Johannes Thingnes Bö weglaufen zu müssen. Der Norweger ist auf der Schlussrunde unerbittlich. Aber Justus Strelow blieb ja nichts anderes übrig am Donnerstagnachmittag in der Biathlon-Arena in Lenzerheide: Mit 18,5 Sekunden Vorsprung vor Bö verließ der Deutsche den Schießstand in der Single-Mixed-Staffel, für ihn galt es nun, Silber zu verteidigen. Aber der Abstand wurde Meter um Meter kleiner. Sportdirektor Felix Bitterling schaute vom Streckenrand zu: „Da stirbt man schon zwei, drei Tode auf so einer Runde“, sagte er.