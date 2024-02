Von Korbinian Eisenberger, Nove Mesto

Es wird bei diesen tief liegenden Biathlon-Weltmeisterschaften in nur 600 Metern Höhe eine passende Premiere geben, eine Premiere für Down Under: Erstmals in der Geschichte dieser Sportart tritt bei einer WM ein australisches Team bei einer Single-Mixed-Staffel an, also ein gemischtes Doppel aus Biathletin und Biathlet. Oder wie sie in Australien sagen: das komplette australische Team.