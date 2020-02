So ohne Weiteres kommt da keiner rauf. Der Platz ist knapp kurz vor der Passhöhe am oberen Ende des Antholzer Tales, nur der Shuttle führt die Zuschauer dorthin. Tiefer in die Natur dringt sonst kein Biathlonfest vor, näher an steile Felswände, ans Revier der Steinböcke und an die Höhensonne gelangen die Ski-Zweikämpfer nicht. Und näher kommen auch die Deutschen nicht an ihre Erinnerungen aus jenen Zeiten, als alles noch gut war.

Am Donnerstag fällt der Startschuss zur Mixed-Staffel, dem ersten Rennen der Biathlon-Weltmeisterschaft. Und auch wenn die Verantwortlichen beim Deutschen Skiverband (DSV) gerade mehr als sonst in die Zukunft blicken müssen, so sind sie wohl automatisch wieder da, die Bilder aus dem Jahr 2007, als die WM zuletzt in Antholz zu Gast war. Aber man soll nicht der Vergangenheit nachhängen, erst recht nicht jenen glücklichen Tagen, in denen alles möglich zu sein schien.

Ein sowieso schon hochdekoriertes deutsches Team gewann einfach immer weiter, und in der Hauptrolle standen gar nicht mal die vielen Olympiasieger von 2006, sondern die erst 20 Jahre alte und ganz neue Gewinnerin Magdalena Neuner, die drei Titel holte und auf dem zugefrorenen Antholzer See ihr erstes größeres Fotoshooting bestritt, ganz allein vor den vielen Fotografen, spielend mit einem großen langhaarigen Wuschelhund, der plötzlich dahergelaufen war.

Zu den Favoriten zählen nur Herrmann, Doll, Peiffer

Doch auch ein unschlagbar wirkender Verband geht im Sport mit Sicherheit wieder durch Krisen. Die Biathlonfrauen verloren ihre desillusionierte Neuner fünf Jahre später, und nach der Neuner-Lücke steckt man nun schon wieder im gleichen Problem, nämlich in der Laura-Dahlmeier-Lücke. Auch sie hat, nachdem sie alles gewonnen hatte, 2019 die Motivation verloren. Bernd Eisenbichler, der Sportliche Leiter Biathlon im DSV, betonte zwar zuletzt, dass "Medaillen natürlich der Anspruch" seien: Zwei bei den Frauen könnten das schaffen, mehrere gar bei den Männern. Aber tatsächlich muss man in Antholz um jeden Podestplatz froh sein. Denn diesmal fällt die Antholz-WM beim DSV in eine Übergangszeit.

Obwohl deutsche Biathleten schon immer erst im letzten Saisondrittel, also in der WM-Phase, ihre stärkste Form erreichten, bleiben die Erwartungen vage. Zu den Favoriten zählen nur die Weltcupgewinner dieses Winters, Denise Herrmann und Benedikt Doll, Weltmeister der Jahre 2019 bzw. 2017; dazu kommt Arnd Peiffer, der Zweite im Massenstart von Oberhof Anfang Januar, der sich in den vergangenen drei Wintern pünktlich zum Höhepunkt zum Siegläufer entwickelt hatte. Er ist Olympiasieger 2018 und wurde davor und danach Weltmeister.

Die drei Genannten dürften in Topform antreten nach den jüngsten Trainingsphasen, zum Beispiel in der Höhenlage der Seiser Alm in Südtirol. Bei den vageren deutschen Medaillenkandidaten bleibt die Frage, ob sie ihre Schwächen noch überwinden: Franziska Preuß ihren infektbedingten Konditionsrückstand, Vanessa Hinz ihre Laufschwäche, Johannes Kühn, Philipp Nawrath und Philipp Horn ihre Unsicherheit beim Schießen.