Von Michael Schnippert

Erstmals trägt die Schweiz eine Biathlon-Weltmeisterschaft aus. In der Roland Arena in Lenzerheide finden vom 12. bis 23. Februar 2025 zwölf Rennen um Gold statt. Viermal gehen die Staffeln auf die Strecke, des Weiteren laufen die Athletinnen und Athleten je ein Einzelrennen, einen Sprint, eine Verfolgung sowie einen Massenstart. In unserem Zeitplan erfahren Sie, wann welcher Wettbewerb zu sehen ist.

Heute am Sonntag finden beide Massenstart-Wettbewerbe statt. Zuerst starten die Frauen um 13.45 Uhr. Franziska Preuß könnte sich ihre fünfte Medaille holen. Die Männer laufen ab 16.05 Uhr. Johannes Thingnes Bö könnte sich bei seinem letzten WM-Rennen noch mal mit Gold krönen.

Staffel-Gold an Frankreichs Frauen und Norwegens Männer

Die beiden dominierenden Nationen im Biathlon haben auch in den Staffeln ihren Vorsprung gezeigt. Bei den Frauen hatten die Französinnen über eine Minute Vorsprung auf Norwegen. Bronze sicherte sich Schweden. Eine Strafrunde gleich zu Beginn vermasselte den Deutschen ein Podestplatz. Sie kamen auf Platz 5 ins Ziel.

Bei den Männern waren die ersten beiden Plätze genau andersherum. Norwegen siegte mit über 40 Sekunden Vorsprung vor Frankreich. Dritter wurde überraschend Deutschland, die von Schießfehlern der Schweden und Italiener profitierten.

Auch in der Single-Mixed-Staffel heißt es: immer wieder Frankreich

In der Single-Mixed-Staffel, in der je ein Mann und eine Frau laufen, jubelt erneut Frankreich. Es ist bereits die fünfte Goldmedaille für die Franzosen. Silber holte sich Norwegen dank einer starken Schlussrunde durch Johannes Thingnes Bö, der über 20 Sekunden auf Justus Strelow gut machte. Deutschland sicherte sich wie in der Mixed Staffel Bronze.

Frankreich dominiert auch bei den Männern im Einzel

Was für eine Laufleistung von Eric Perrot. Der 23-jährige Franzose lief die 20 Kilometer am schnellsten - und schoss auch fast perfekt. Er hatte am Ende fast eine Minute Vorsprung vor dem Silbermedaillen-Gewinner Tommaso Giacomel. Dritter wurde Quentin Fillon Maillet (Frankreich). Für die deutschen Männer lief es zur Abwechslung gut. Alle Athleten schafften es in die Top 35. Phillip Horn wurde als Bester sogar Siebter.

Einzel der Frauen: Preuß verpasst Medaille im letzten Schießen

Julia Simon heißt die neue Weltmeisterin auf der Einzel-Strecke über 15 Kilometer. Franziska Preuß hätte es der Französin noch streitig machen können, schoss beim letzten Schießen zweimal daneben und handelte sich zwei Strafminuten ein, am Ende wurde es Platz zehn. Stattdessen landete Ella Halvarsson (Schweden) auf dem zweiten Platz, Lou Jeanmonnot (Frankreich) holte mit Bronze bereits die siebte Medaille für die Grand Nation.

Verfolgungsrennen: Preuß sichert erstes Gold für Deutschland

Heute finden die Verfolgungsrennen bei den Männern und Frauen statt. Zuerst starteten die Frauen. Franziska Preuß jubelte über ihre erste Einzel-Goldmedaille. Sie hatte am Ende fast 40 Sekunden Vorsprung vor Elvira Öberg, die sich im Schlusssprint gegen Justine Braisaz-Bouchet durchsetze.

Johannes Thingnes Bö holte erneut Gold und ist damit nun auch der erfolgreichste Einzelathlet bei Weltmeisterschaften. Silber ging erneut in die USA dank Campbell Wright. Bronze sicherte sich der Franzose Eric Perrot. Die deutschen Männer schafften es erneut nicht unter die besten Zehn.

Sprint der Männer: Johannes Thingnes Bö triumphiert

Bei seinen letzten Weltmeisterschaften hat Johannes Thingnes Bö sich seine insgesamt 21. Goldmedaille gesichert und damit seinen Landsmann Ole Einar Björndalen in der ewigen Rangliste hinter sich gelassen. Hinter Bö holte sich überraschend Campbell Wright (USA) Silber. Bronze ging an den Franzosen Quentin Fillon Maillet. Für die Deutschen wurde es ein Debakel. Philipp Nawrath war als 18. der Beste, hat für das Verfolgungsrennen auch schon einen Rückstand von fast 1,5 Minuten.

Preuß verpasst Gold im Sprint

Nur eine einzige Läuferin war schneller als Franziska Preuß. Die Französin Justine Braisaz-Bouchet sicherte sich nach einer phänomenalen Schlussrunde Gold. Für die Deutsche blieb Silber, das sie um 0,2 Sekunden vor der Finnin Suvi Minkkinen verteidigte.

Frankreich verteidigt Titel in der Mixed-Staffel

Was für eine Dominanz von Frankreich: Mit über einer Minute Vorsprung haben die zwei Männer und Frauen gewonnen - trotz einer Strafrunde. Deutschland ging als Zweiter in die Schlussrunde, wurde aber noch von Tschechien eingefangen. Justus Strelow verteidigte aber noch knapp Bronze gegen Johannes Thingnes Bö (Norwegen).

Favoriten bei der Biathlon-WM und deutsche Hoffnungen

Die dominierende Nation in dieser Saison ist Frankreich. Bei den Frauen und Männern stehen im Gesamtweltcup je vier unter den besten Zehn. So viel Konstanz erschwert es für die anderen Länder speziell in den vier Staffelrennen.

In den Einzel-Wettbewerben sticht Lou Jeanmonnot mit sechs Weltcupsiegen heraus. Damit liegt die Französin trotzdem nur auf Platz 2 im Gesamtweltcup – hinter Franziska Preuß, die so konstant und gut läuft wie in keinem Winter davor. Preuß ist auch die größte deutsche Hoffnung. Neben Preuß rechnet sich auch Selina Grotian Edelmetall aus. Die 21-Jährige feierte in diesem Winter ihren ersten Erfolg auf großer Bühne. Eine Medaille streben die Frauen auch in der Staffel an, zwei von vier Rennen gewannen die Deutschen.

Bei den Männern siegte in fast allen Wettbewerben (zehn von 14) ein Norweger. Zu den großen Favoriten zählen die Bö-Brüder Tarjei und Johannes Thingnes, die ihre letzte WM absolvieren, sowie der Gesamtweltcupführenden Sturla Holm Laegreid. Die Franzosen Eric Perrot und Èmilien Jacquelin komplettieren im Gesamtweltcup die Top-Fünf. Frankreich gewann zudem alle vier Staffel-Rennen.

Die deutschen Männer erreichten in diesem Winter nur ein einziges Podium: Philipp Nawrath lief in Kontiolathi im Sprint auf den dritten Rang. 2025 schaffte es einzig Justus Strelow unter die besten Zehn, beim Massenstart in Ruhpolding.

Biathlon-WM 2025 im TV

ARD und ZDF teilen sich die Übertragung der Biathlon-Wettbewerbe auf. Die erste Woche überträgt das ZDF, ab Mittwoch, 19. Februar, übernimmt das Erste. Eurosport sendet ebenfalls alle Rennen live im Hauptprogramm.

Im ewigen Medaillenspiegel führt Norwegen vor Deutschland. Es sind zwar nur vier Goldmedaillen Unterschied, allerdings haben die Skandinavier bei den letzten zwei Weltmeisterschaften neunmal Gold geholt, Deutschland lediglich einmal. Frankreich holte acht Goldmedaillen. Bei den Athleten könnte Johannes Thingnes Bö bei seiner letzten WM mit zwei Einzelgold-Medaillen an der norwegischen Legende Ole Einar Björndalen vorbeiziehen und erfolgreichster Biathlet bei Weltmeisterschaften werden.

Zeitplan zur Biathlon-WM 2025