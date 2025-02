Von Michael Schnippert

Erstmals trägt die Schweiz eine Biathlon-Weltmeisterschaft aus. In der Roland Arena in Lenzerheide finden vom 12. bis 23. Februar 2025 zwölf Rennen um Gold statt. Viermal gehen die Staffeln auf die Strecke, des Weiteren laufen die Athletinnen und Athleten je ein Einzelrennen, einen Sprint, eine Verfolgung sowie einen Massenstart. In unserem Zeitplan erfahren Sie, wann welcher Wettbewerb zu sehen ist.

Favoriten bei der Biathlon-WM und deutsche Hoffnungen

Die dominierende Nation in dieser Saison ist Frankreich. Bei den Frauen und Männern stehen im Gesamtweltcup je vier unter den besten Zehn. So viel Konstanz erschwert es für die anderen Länder speziell in den vier Staffelrennen.

Biathlon-WM in Lenzerheide : Im Wohlfühlen schon mal weltmeisterlich Die Gegnerinnen zollen ihr Respekt, denn Franziska Preuß ist in der Form ihres Lebens. Vor der Weltmeisterschaft in der Schweiz bleibt die beste deutsche Biathletin dennoch bescheiden – sie hat gelernt, wie schnell sich die Dinge ändern können. Von Saskia Aleythe

In den Einzel-Wettbewerben sticht Lou Jeanmonnot mit sechs Weltcupsiegen heraus. Damit liegt die Französin trotzdem nur auf Platz 2 im Gesamtweltcup – hinter Franziska Preuß, die so konstant und gut läuft wie in keinem Winter davor. Preuß ist auch die größte deutsche Hoffnung. Neben Franziska Preuß rechnet sich auch Selina Grotian Edelmetall aus. Die 21-Jährige feierte in diesem Winter ihren ersten Erfolg auf großer Bühne. Eine Medaille streben die Frauen auch in der Staffel an, zwei von vier Rennen gewannen die Deutschen.

Bei den Männern siegte in fast allen Wettbewerben (zehn von 14) ein Norweger. Zu den großen Favoriten zählen die Bö-Brüder Tarjei und Johannes Thingnes, die ihre letzte WM absolvieren, sowie der Gesamtweltcupführenden Sturla Holm Laegreid. Die Franzosen Eric Perrot und Èmilien Jacquelin komplettieren im Gesamtweltcup die Top-Fünf. Frankreich gewann zudem alle vier Staffel-Rennen.

Biathlon-Ikone Bö in Ruhpolding : König Johannes tritt ab Unter Tränen verkündet Johannes Thingnes Bö seinen Rückzug als Biathlonprofi. Anders als bisher geplant hört er bereits nach dieser Saison auf und verzichtet auf Olympia. Einen Rekord kann er allerdings noch knacken. Über einen emotionalen Tag in Ruhpolding. Von Korbinian Eisenberger

Die deutschen Männer erreichten in diesem Winter nur ein einziges Podium: Philipp Nawrath lief in Kontiolathi im Sprint auf den dritten Rang. 2025 schaffte es einzig Justus Strelow unter die besten Zehn, beim Massenstart in Ruhpolding.

Biathlon-WM 2025 im TV

ARD und ZDF teilen sich die Übertragung der Biathlon-Wettbewerbe auf. Die erste Woche überträgt das ZDF, ab Mittwoch, 19. Februar, übernimmt das Erste. Eurosport sendet ebenfalls alle Rennen live im Hauptprogramm.

Im ewigen Medaillenspiegel führt Norwegen vor Deutschland. Es sind zwar nur vier Goldmedaillen Unterschied, allerdings haben die Skandinavier bei den letzten zwei Weltmeisterschaften neunmal Gold geholt, Deutschland lediglich einmal. Frankreich holte acht Goldmedaillen. Bei den Athleten könnte Johannes Thingnes Bö bei seiner letzten WM mit zwei Einzelgold-Medaillen an der norwegischen Legende Ole Einar Björndalen vorbeiziehen und erfolgreichster Biathlet bei Weltmeisterschaften werden.

Zeitplan zur Biathlon-WM 2025