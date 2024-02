Von Michael Schnippert

Neun Biathlon-Stopps, 58 Rennen und eine Weltmeisterschaft in Tschechien: Die Weltcup-Saison 2023/24 bietet wieder viele spannende Wettbewerbe. Das große Highlight ist die Weltmeisterschaft in Nove Mesto na Morave in Tschechien.

Johannes Thingnes Bö hat auch dieser WM seinen Stempel aufgedrückt. Mit Siegen im Verfolger und Einzel-Rennen hat er mindestens schon zwei Goldmedaillen sicher. Norwegen stand bei den Männern immer mindestens zweimal auf dem Podest. Bei den Frauen dominierte Frankreich, beispielsweise im Sprint mit einem Vierfach-Sieg, und Julia Simon, die zwei Goldmedaillen holte. Mit Janina Hettich-Walz und Benedikt Doll holte der DSV vor dem abschließenden Wochenende immerhin zwei Edelmetalle (Silber und Bronze).

Biathlon-WM 2024 in Nove Mesto (Tschchien) vom 07. bis 18.2. - Termine und TV-Übertragung

Der Höhepunkt einer Olympia-freien Biathlon-Saison sind die Weltmeisterschaften. In zwölf Rennen werden zwischen dem 7. und dem 18. Februar 36 Medaillen vergeben.

Biathlon-WM live im TV

ARD und ZDF sowie Eurosport übertragen alle Rennen live im TV. In den jeweiligen Livestreams und Mediatheken können Fans die Übertragungen ebenfalls verfolgen.

Mi, 07.02.: Mixed Staffel - Sieger: Frankreich

Fr, 09.02.: 7,5 km Sprint Frauen - Siegerin: Julia Simon (Frankreich)

Sa, 10.02.: 10 km Sprint Männer - Sieger: Sturla Holm Laegreid (Norwegen)

So, 11.02.: 10 km Verfolgung Frauen - Siegerin: Julia Simon (Frankreich)

So, 11.02.: 12,5 km Verfolgung Männer - Sieger: Johannes Thingnes Bö (Norwegen)

Di, 13.02.: 15 km Einzel Frauen - Siegerin: Lisa Vittozzi (Italien)

Mi, 14.02.: 20 km Einzel Männer - Sieger: Johannes Thingnes Bö (Norwegen)

Do, 15.02.: Single Mixed Staffel - Sieger: Frankreich

Sa, 17.02.: 4x6 km Staffel Frauen - Siegerinnen: Frankreich

Sa, 17.02.: 4x7,5 km Staffel Männer - Sieger: Schweden

So, 18.02., 14.15 Uhr: 12,5 km Massenstart Frauen, ZDF und Eurosport

So, 18.02., 16.30 Uhr: 15 km Massenstart Männer, ZDF und Eurosport

Die erste Goldmedaille sicherte sich Frankreich in der Mixed-Staffel. Silber ging an Norwegen, Schweden holte Bronze. Für die Deutschen erwischte Franziska Preuß einen Horror-Tag beim Stehendschießen. Ihre Strafrunde verhinderte eine Medaille für Deutschland.

Bei den Sprints hatte jeweils eine Nation das Podest im Griff. Bei den Frauen lagen am Ende vier Französinnen vorn, nur Franziska Preuß schaffte es aus deutscher Sicht in die Top Ten, aber auch mit einer Minute Rückstand für den Verfolger. Norwegen dominierte bei den Männern einmal mehr. Hier beträgt der Rückstand des besten Deutschen, Benedikt Doll, sogar +1,41 Minuten.

Die Verfolgungsrennen brachten aus deutscher Sicht keine Besserung. Zu viele Fehler oder zu langsam: der DSV blieb bis zum Sonntag ohne Medaille. Auf dem Podest bei den Frauen landeten zwei Französinnen (Simon, Braisaz-Bouchet) und eine Italienerin (Vitozzi). Bei den Männern war es wieder ein Norwegen-Podest.

Beim Einzel-Rennen der Frauen über 15 Kilometer holte Janina Hettich-Walz das erste Edelmetall für Deutschland. Sie gewann Silber hinter einer überragenden Lisa Vittozzi. Selina Grotian und Vanessa Voigt komplettieren mit Platz 4 und 5 eine starke Mannschaftsleistung.

Bei der Single-Mixed-Staffel schossen Justus Strelow und Vanessa Voigt wie so oft sicher. Nur vier Nachlader brauchten die beiden. Nur das Gewinner-Duo aus Frankreich benötigte noch weniger (drei). Allerdings waren vier weitere Nationen schneller auf der Strecke, am Ende landeten die beiden auf dem sechsten Platz mit rund 40 Sekunden Rückstand auf den Bronzerang (Norwegen).

25. November bis 03. Dezember 2023: Östersund (Schweden)

Den Auftakt in die neue Saison feierten die Biathletinnen und Biathleten in Schweden. In Östersund stehen zehn Rennen auf dem Programm. Und am ersten Wochenende gab es mehrere Überraschungen. Bislang gab es noch keinen Sieger sowie Siegerin aus Norwegen. In den Mixed Staffeln siegten Schweden und Frankreich. Bei den Einzelrennen war Lisa Vittozzi eine Zehntelsekunde schneller als Franziska Preuß. Vanessa Voigt komplettierte das Podest. Bei den Männern gab es gar einen deutschen Doppel-Sieg durch Roman Rees und Justus Strelow. Bei den Staffeln holten die Deutschen jeweils den dritten Platz, Norwegen war bei den Frauen und Männern nicht zu schlagen. Beim Sprint feierte die Französin Lou Jeanmonnot ihren ersten Weltcupsieg. Bei den Männern gewann Philipp Nawrath, auch für ihn war es der erste Weltcupsieg überhaupt und schon der zweite deutsche Erfolg in diesem Winter. Auch bei den Verfolgern kamen Deutsche aufs Podest: Franziska Preuß musste sich hauchdünn Jeanmonnot geschlagen geben, Vanessa Voigt wurde 3. Philipp Nawrath kam als Zweiter hinter Sebastian Samuelsson ins Ziel.

Sa, 25.11.: Single Mixed Staffel - Sieger: Schweden

Sa, 25.11.: Mixed Staffel - Sieger: Frankreich

So, 26.11.: 15 km Einzel Frauen - Siegerin: Lisa Vittozzi (Italien)

So, 26.11.: 20 km Einzel Männer - Sieger: Roman Rees (Deutschland)

Mi, 29.11.: 4x6 km Staffel Frauen - Siegerinnen: Norwegen

Do, 30.11.: 4x7,5 km Staffel Männer - Sieger: Norwegen

Fr, 01.12.: 7,5 km Sprint Frauen - Siegerin: Lou Jeanmonnot (Frankreich)

Sa, 02.12.: 10 km Sprint Männer - Sieger: Philipp Nawrath (Deutschland)

So, 03.12.: 10 km Verfolgung Frauen - Siegerin: Lou Jeanmonnot (Frankreich)

So, 03.12.: 12,5 km Verfolgung Männer - Sieger: Sebastian Samuelsson (Schweden)

08. bis 10. Dezember 2023: Hochfilzen (Österreich)

Die zweite Station in dieser Saison heißt Hochfilzen. In Österreich schlug das Biathlon-Imperium Norwegen mit voller Wucht zurück. Den Sprint gewann Tarej Bö knapp vor seinem Landsmann Laegreid. Mit Benedikt Doll und Johannes Kühn liefen zwei Deutsche in die Top 10. Auch bei den Frauen gewann mit Ingrid Landmark Tandrevold eine Norwegerin. Die deutschen Frauen enttäuschten ohne Franziska Preuß. Die Sieger im Verfolger waren Johannes Thinges Bö und Elvira Öberg. Die Schwedin war die einzige Nicht-Norwegerin, die an dem Wochenende jubelte. Denn beide Staffeln gingen auch nach Norwegen. Immerhin: Die deutsche Männer-Staffel schaffte es aufs Podest.

Fr, 08.12.: 10 km Sprint Männer - Sieger: Tarej Bö (Norwegen)

Fr, 08.12.: 7,5 km Sprint Frauen - Siegerin: Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegen)

Sa, 09.12.: 12,5 km Verfolgung Männer - Sieger: Johannes Thingnes Bö (Norwegen)

Sa, 09.12.: 10 km Verfolgung Frauen - Siegerin: Elvira Öberg (Schweden)

So, 10.12.: 4x7,5 km Staffel Männer - Sieger: Norwegen

So, 10.12.: 4x6 km Staffel Frauen - Siegerinnen: Norwegen

14. bis 17. Dezember 2023: Lenzerheide (Schweiz)

Erstmals fand in der Lenzerheide ein Biathlon-Weltcup statt. Die Arena wird 2025 auch die Weltmeisterschaften austragen. Bei den Frauen schaffte Justine Braisaz-Bouchet einen Hattrick. Sie gewann alle drei Rennen. Benedikt Doll holte schon den dritten Weltcup-Sieg für die Deutschen in diesem Winter. Beim Verfolger und Massenstart war dann aber der König Johannes Thingnes Bö wieder ganz oben auf dem Podest.

Do, 14.12.: 7,5 km Sprint Frauen - Siegerin: Justine Braisaz-Bouchet (Frankreich)

Fr, 15.12.: 10 km Sprint Männer - Sieger: Benedikt Doll (Deutschland)

Sa, 16.12.: 10 km Verfolgung Frauen - Siegerin: Justine Braisaz-Bouchet (Frankreich)

Sa, 16.12.: 12,5 km Verfolgung Männer - Sieger: Johannes Thingnes Bö (Norwegen)

So, 17.12.: 12,5 km Massenstart Frauen - Siegerin: Justine Braisaz-Bouchet (Frankreich)

So, 17.12.: 15 km Massenstart Männer - Sieger: Johannes Thingnes Bö (Norwegen)

04. bis 07. Januar 2024 in Oberhof (Deutschland)

Nach Jahreswechsel hält der Biathlon-Zirkus traditionell in Deutschland. Zuerst in Oberhof, wo diese Saison wieder sechs Rennen stattfinden. 2024 holte Benedikt Doll seinen zweiten Saisonsieg beim Sprint. Er gewann hauchdünn vor den Norwegern Laegreid und Strömsheim. Bei den Frauen fing Justine Braisaz-Bouchet in einer unglaublich schnellen letzten Runde noch Franziska Preuß ab. Es war zum dritten Mal der zweite Platz für die Deutsche. Im Verfolger hatten die deutschen Athleten keine Chance. Bei den Männern lagen fünf Norweger vorn, bei den Frauen waren drei Französinnen unter den besten 5. In der Staffel siegten Norweger vor Deutschland, die Frauen leisteten sich viele Schießfehler und kamen beim Frankreich-Sieg nicht über Platz 5 hinaus.

Do, 04.01.: 10 km Sprint Männer - Sieger: Benedikt Doll (Deutschland)

Fr, 05.01.: 7,5 km Sprint Frauen - Siegerin: Justine Braisaz-Bouchet (Frankreich)

Sa, 06.01.: 12,5 km Verfolgung Männer - Sieger: Endre Strömsheim (Norwegen)

Sa, 06.01.: 10 km Verfolgung Frauen - Siegerin: Julia Simon (Frankreich)

So, 07.01.: 4x7,5 km Staffel Männer - Sieger: Norwegen

So, 07.01.: 4x6 km Staffel Frauen - Siegerinnen: Frankreich

10. bis 14. Januar 2024 in Ruhpolding (Deutschland)

Danach zieht der Tross weiter nach Bayern. In Ruhpolding waren die Französinnen einmal mehr unschlagbar, bei den Männern die Norweger. Deutschland lief beide Male aufs Podest. Die Männer wurden Zweiter, die Frauen Dritter. Beim Sprint verpasste Janina Hettich-Walz das Podest um drei Plätze. Es siegte die Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold. Bei den Männern waren ebenfalls die Norweger erfolgreich. Erst gewann Vetle Sjaastad Christianen, dann Johannes Dale. Justus Strelow war je der beste Deutsche. Den Verfolger bei den Frauen entschied Lisa Vittozzi für sich. Franziska Preuß wurde Sechste.

Mi, 10.01.: 4x6 km Staffel Frauen - Siegerinnen: Frankreich

Do, 11.01.: 4x7,5 km Staffel Männer - Sieger: Norwegen

Fr, 12.01.: 7,5 km Sprint Frauen - Siegerin: Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegen)

Sa, 13.01.: 10 km Sprint Männer - Sieger: Vetle Sjaastad Christiansen (Norwegen)

So, 14.01., 12.30 Uhr: 10 km Verfolgung Frauen - Siegerin: Lisa Vittozzi (Italien)

So, 14.01., 14.45 Uhr: 12,5 km Verfolgung Männer - Sieger: Johannes Dale (Norwegen)

18. bis 21. Januar 2024 in Antholz-Anterselva (Italien)

In der Höhe von Antholz messen sich die Athletinnen und Athleten ein letztes Mal vor der Weltmeisterschaft. Es ist die Generalprobe - und zeitgleich ein Höhentraining auf 1030 Meter über dem Meeresspiegel. Beim kurzen Einzel gewann mal wieder Johannes Thingnes Bö, Johannes Kühn landete auf Platz 3. Danilo Riethmüller überraschte in seinem allerersten Weltcup-Rennen und wurde Siebter. Bei den Frauen holte Lena Häcki-Groß ihren ersten Weltcupsieg vor zwei Französinnen. Drei Deutsche kamen in die Top Ten (Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz und Franziska Preuß).

In der Sinlge Mixed Staffel holte Deutschland erstmals einen Sieg mit Justus Strelow und Vanessa Voigt. Bei der Mixed Staffel war beim Sieg Norwegens nur Platz 8 drin. Die Massenstarts gingen an Julia Simon und Vetle Sjastaad Christiansen. Voigt und Strelow waren die einzigen Deutschen, die unter die besten Zehn kamen.

Do, 18.01.: 15 km Kurzer Einzel Männer - Sieger: Johannes Thingnes Bö (Norwegen)

Fr, 19.01.: 12,5 km Kurzer Einzel Frauen - Siegerin: Lena Häcki-Groß

Sa, 20.01.: Single Mixed Staffel - Sieger: Deutschland

Sa, 20.01.: Mixed Staffel - Sieger: Norwegen

So, 21.01.: 15 km Massenstart Männer - Sieger: Vetle Sjastaad Christiansen (Norwegen)

So, 21.01., 14.45 Uhr: 12,5 km Massenstart Frauen - Siegerin: Julia Simon (Frankreich)

29. Februar bis 03. März 2024: Oslo Holmenkollen (Norwegen)

Nach der WM haben die Biathletinnen und Biathleten eine kurze Verschnaufpause. Elf Tage nach dem letzten Wettbewerb geht es weiter in Oslo am Holmenkollen. Normalerweise findet in Norwegen das letzte Renn-Wochenende statt. Dieses Mal ist es die letzte Station in Europa. Johannes Thingnes Bö gewann 2023 alle drei Wettbewerbe, bei den Frauen fanden nur zwei Rennen statt: Denise Herrmann-Wick siegte im Sprint, Hanna Öberg im Massenstart. Der Sprint musste wetterbedingt verschoben werden, sodass der Verfolger ausfiel.

Do, 29.02., 14.15 Uhr: 15 km Einzel Frauen

Fr, 01.03., 14.15 Uhr: 20 km Einzel Männer

Sa, 02.03., 13.20 Uhr: 12,5 km Massenstart Frauen

Sa, 02.03., 15.20 Uhr: 15 km Massenstart Männer

So, 03.03., 12.45 Uhr: Single Mixed Staffel

So, 03.03., 14.45 Uhr: Mixed Staffel

08. bis 10. März 2024: Soldier Hollow (USA)

Der Biathlon-Tross zieht anschließend weiter nach Nordamerika, wo im Februar 2019 das letzte Mal ein Wettbewerb ausgetragen wurde. Damals siegten Vetle Sjaastad Christiansen (Sprint) und Quentin Fillon Maillet (Verfolgung) bei den Männern und Marte Olsbu Roiseland (Sprint) und Denise Herrmann (Verfolgung).

Fr, 08.03., 20.25 Uhr: 4x7,5 km Staffel Männer

Fr, 08.03., 23.00 Uhr: 7,5 km Sprint Frauen

Sa, 09.03., 20.25 Uhr: 4x6 km Staffel Frauen

Sa, 09.03., 23.00 Uhr: 10 km Sprint Männer

So, 10.03., 17.00 Uhr: 10 km Verfolgung Frauen

So, 10.03., 18.50 Uhr: 12,5 km Verfolgung Männer

14. bis 17. März 2024: Canmore (Kanada)

Das Weltcup-Finale findet 2024 in Canmore statt. Auch dort wurde zuletzt 2019 gelaufen und geschossen. Aufgrund der Kälte musste beim letzten Weltcup der Sprint gestrichen werden. In der Staffel jubelten die deutschen Frauen und die norwegischen Männer. Im kurzen Einzel siegten Tiril Eckhoff und Johannes Thingnes Bö.