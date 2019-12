Die deutschen Biathlonteams finden langsam zurück zu alter Stärke: Nach dem zweiten Platz der Staffel zum Abschluss der Rennen in Hochfilzen gelingt beim Weltcup in Le Grand Bornand gleich ein Sieg: Benedikt Doll läuft im Sprint allen davon.

Am Ende zeigte Benedikt Doll sogar Mitgefühl für den Chef. Renntag für Renntag, Schießen für Schießen musste der hauptverantwortliche Trainer Mark Kirchner in der ersten Saisonphase diesen Ablauf erdulden: Musste sich hinter die Absperrung stellen, sein Fernglas in Richtung deutscher Schießscheiben justieren, dann sah er seine Biathleten danebenschießen, schüttelte den Kopf, gab die schlechten Nachrichten an die Strecke durch, wo die Läufer über ihre Mängel informiert wurden, und wartete auf die nächsten Rückschläge.

Nun sind die Sorgen ums Männerteam zwar noch nicht verflogen, aber die Tendenz zeigt in Richtung Erfolg. Nach dem zweiten Platz der Staffel zum Abschluss der Rennen in Hochfilzen gelang gleich ein Sieg zum Auftakt des nächsten Weltcups in Le Grand Bornand. Benedikt Doll lief im Sprint allen davon, Johannes Kühn wurde 14. Auch bei den Biathletinnen war am Freitag ein Aufwärtstrend auszumachen, jedoch verläuft die Rückkehr zur alten Form langsamer, Platz fünf für Denise Herrmann und Rang zwölf für Franziska Preuß zeugten von etwas mehr Selbstsicherheit.

Es sei zuletzt doch eine harte Geduldsprobe gewesen für Chef Kirchner, "er steht am Schießstand und muss zusehen, wie wir patzen", sagte Doll dem sid. Alle bitteren Niederlagen der vergangenen drei Wochen waren auf Nervosität und Schlampigkeit beim Schießen zurückzuführen, und schließlich wohl auch auf das Bewusstsein, beim Zielen unter Beobachtung einer ganzen Biathlon-Nation zu stehen. Nicht jeder kann das einfach abschütteln, Doll gelang es nun.

Seine Methode bestand darin, wie gehabt weiterzuarbeiten, also keine neuen Fehler irgendwo zu vermuten, sondern die alten schlechten Gewohnheiten abzustellen. Eines dieser absurd versteckten Details im Schieß-Ablauf ist bei Doll die Intensität, mit der seine rechte Hand die Waffe greift, um die nötige Stabilität zu erhalten. "Ich fokussiere im Trockentraining gezielt zwei Minuten ein Ziel und halte dabei möglichst fest diesen Griff", sagt er. In letzter Zeit übte er dies besonders, denn solche Details könne man sich nicht im Wettkampf vornehmen, sie müssten von alleine "funktionieren".

In Frankreich funktionierte alles, Doll skatete zum zweiten Weltcup-Einzelsieg, abermals im Sprint, er kam erstmals seit der WM 2017 wieder auf die oberste Stufe eines bedeutenden Podests. Damals wurde er Weltmeister, auch im Sprint. Das kurze Format scheint ihm zu liegen, aber für dieses Wochenende sind noch zwei lange Wettkämpfe angesagt, und im ersten, dem Verfolgungsrennen am Samstag, wird Doll als Sprintsieger gejagt: "Das Gefühl finde ich nicht so toll, vorne wird man oft nervös", sagt er.

Andererseits laufen die Norweger eh schneller, und über einen Erfolg wird wieder das Schießen entscheiden, wobei die Hauptsache ist, dass Doll seine Waffe weiter im Griff hat.