Der ehemalige Biathlon-Weltverbandschef Anders Besseberg wird in seiner Heimat Norwegen wegen des Verdachts auf schwere Korruption angeklagt. Die Behörde für Verfolgung von Wirtschafts- und Umweltkriminalität erklärte, es gebe "genügend Beweise" dafür, dass Besseberg über zehn Jahre Bestechungsgelder angenommen habe. Es gehe unter anderem um Uhren, Jagdausflüge und Prostituierte. Bessebergs Anwalt erklärte in einer Stellungnahme: "Besseberg bleibt dabei, dass er sich nie hat bestechen lassen oder versucht hat, die Anti-Doping-Arbeit der IBU zum Vorteil von jemandem zu beeinflussen." Besseberg hatte den Weltverband IBU seit der Gründung 1993 geführt. Nach der Aufnahme von Untersuchungen trat er 2018 zurück. Der heute 77-Jährige soll mit IBU-Generalsekretärin Nicole Resch über Jahre russische Machenschaften gedeckt haben. Insbesondere soll er auf die Vertuschungsversuche des staatlichen Dopingsystems Russlands eingegangen sein und eine Vergabe der WM 2021 an Tjumen forciert haben.