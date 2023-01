Von Korbinian Eisenberger, Ruhpolding

Wie ein riesiger Brautschleier liegt sie da, zwischen Unternberg und Sonntagshorn schmiegt sich die Loipe ins Tal, ein weißes Band zwischen Braun und Grün, so weiß wie Brautschleier eben sind, bevor das Fest in Schwung kommt. In Ruhpolding handelt es sich um ein Fest der nicht alltäglichen Art. Nach fast dreijähriger Partypause kehrt das Biathlon-Publikum zurück. Gerade deshalb soll möglichst alles so sein wie immer. Dazu gehören in Ruhpolding zwingend die Sause im Dorf - und der Schnee im Stadion. Massen von Schnee.