Wie haben die Biathletinnen und Biathleten die Weihnachtspause genutzt? Das sehen die Fans vom 8. bis 11. Januar beim Weltcup in Oberhof, dort finden traditionell die ersten Wettbewerbe im neuen Jahr statt. Wir geben einen Überblick, wann welches Rennen ausgetragen wird und welche TV-Sender das Event zeigen.

Biathlon-Weltcup in Oberhof im TV: Alle Rennen in der Übersicht

Insgesamt gehen Frauen und Männer je dreimal in die Loipe. ARD und Eurosport zeigen alle Rennen im Hauptprogramm und auch im Livestream, wobei der Eurosport-Livestream discovery+ kostenpflichtig ist. Wegen eines drohenden Sturmtiefs haben die Veranstalter den Sprint der Frauen auf den Donnerstag vorgezogen. Die Männer starten deshalb früher.

Donnerstag, 08. Januar, 11.30 Uhr: Sprint, Männer, 10 km, ARD und Eurosport

Donnerstag, 08. Januar, 14.15 Uhr: Sprint, Frauen, 7,5 km, ARD und Eurosport

Samstag, 10. Januar, 12.00 Uhr: Verfolgung, Männer, 12,5 km, ARD und Eurosport

Samstag, 10. Januar, 14.25 Uhr: Staffel, Frauen, 4x6 km, ARD und Eurosport

Sonntag, 11. Januar, 11.00 Uhr: Staffel, Männer, 4x7,5 km, ARD und Eurosport

Sonntag, 11. Januar, 14.30 Uhr: Verfolgung, Frauen, 10 km, ARD und Eurosport

Biathlon in Oberhof: Favoriten-Check

Bei den Männern ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Sieger aus Norwegen kommt. Johan-Olav Botn gewann bereits drei Weltcups, sein Landsmann Vetle Sjastad Christianen einen. Zwei Erfolge feierte der Italiener Tommaso Giacomel, der seine Form vor allem für die Olympischen Spiele in seiner Heimat halten will. Beim Staffelrennen gelten die Norweger als große Favoriten, die bisher beide Wettbewerbe gewannen.

Bei den Frauen gab es in diesem Winter schon sechs unterschiedliche Siegerinnen aus sechs unterschiedlichen Länder. Im Gesamtweltcup führt Lou Jeanmonnot (Frankreich) vor Maren Kirkeeide (Norwegen), Platz drei teilen sich Dorothea Wierer (Italien) und Anna Magnusson (Schweden). Bei den zwei bisherigen Staffelrennen standen sechs Nationen auf dem Podest: Frankreich, Italien und Tschechien in Östersund sowie Schweden, Norwegen und Deutschland in Hochfilzen.

Deutsche Chancen und Hoffnungen

Ein deutscher Heimsieg ist für die Männer und Frauen nicht zu erwarten. Nach einem von Krankheiten geplagten Auftakt möchte Franziska Preuß, Gesamtweltcup-Siegerin des vergangenen Jahres, immerhin ihren Aufwärtstrends fortsetzen und das erste Mal aufs Treppchen laufen. Im letzten Rennen vor der Weihnachtspause wurde sie in Annecy Sechste. Auch Vanessa Voigt und Anna Weidel überzeugten in diesem Winter mit einigen Top-10-Plätzen. Selina Grotian kehrt nach einer Corona-Infektion wieder in den DSV-Kader zurück.

Philipp Horn ist die große Überraschung bei den deutschen Männern. Der 31-Jährige holte in Hochfilzen bislang den einzigen Podestplatz der aktuellen Saison für die DSV-Schützen. Justus Strelow wurde im letzten Rennen vor Weihnachten Vierter im Massenstart und Philipp Nawrath ist auch in diesem Winter konstant unter den besten 15.