Wie haben die Biathletinnen und Biathleten die Weihnachtspause genutzt? Das sehen die Fans vom 8. bis 11. Januar beim Weltcup in Oberhof, dort finden traditionell die ersten Wettbewerbe im neuen Jahr statt. Wir geben einen Überblick, wann welches Rennen ausgetragen wird und welche TV-Sender das Event zeigen.

Biathlon-Weltcup in Oberhof im TV: Alle Rennen in der Übersicht

Insgesamt gehen Frauen und Männer je dreimal in die Loipe. ARD und Eurosport zeigen alle Rennen im Hauptprogramm und auch im Livestream, wobei der Eurosport-Livestream discovery+ kostenpflichtig ist. Wegen eines drohenden Sturmtiefs haben die Veranstalter den Sprint der Frauen auf den Donnerstag vorgezogen. Die Männer starteten deshalb früher. Am Wochenende lief alles reibungslos ab.

Do, 08.01.: Sprint, Männer, 10 km - Sieger: Tommaso Giacomel (Italien)

Do, 08.01.: Sprint, Frauen, 7,5 km - Siegerin: Elvira Öberg (Schweden)

Sa, 10.01.: Verfolgung, Männer, 12,5 km - Sieger: Tommaso Giacomel (Italien)

Sa, 10.01.: Staffel, Frauen, 4x6 km - Sieg: Frankreich

So, 11.01: Staffel, Männer, 4x7,5 km - Sieg: Norwegen

So, 11.01.: Verfolgung - Siegerin: Elvira Öberg (Schweden)

Biathlon in Oberhof: die Ergebnisse

Tommaso Giacomel gewann den Sprint und erinnerte direkt nach dem Zieleinlauf an seinen verstorbenen Freund Silvert Bakken. Philipp Nawrath schaffte es aufs Podest und wurde Zweiter. Mit Philipp Horns siebtem und David Zobels zwölftem Platz zeigten die deutschen Männer eine starke Team-Leistung. Johannes Dale-Skjevdal (Norwegen), ebenfalls ein enger Freund von Bakken, komplettierte das Podest.

Auch das Verfolgungsrennen, das von vielen Strafrunden und Fehlschüssen geprägt war, gewann Giacomel. Dieses Mal kamen die Deutschen nicht unter die besten Zehn. Horn startete krankheitsbedingt nicht, Nawrath schoss sieben Fehler und wurde 14., Zobel 22. Aufs Podest liefen Martin Uldal (Norwegen) und Sebastian Samuelsson (Schweden)

Die Staffel war spannend wie lange nicht mehr. Fünf Nationen lagen vor der letzten Runde rund zehn Sekunden auseinander. Im Zielsprint ließ Christiansen für Norwegen den Franzosen Perrot keine Chance. Samuelsson (Schweden) und Giacomel (Italien) zogen in der Schlussrunde an Zobel vorbei, sodass die deutsche Staffel „nur“ Fünfter wurde, aber auch nur fünf Sekunden Rückstand hatte.

Bei den Frauen sprintete die Schwedin Elvira Öberg am schnellsten. Suvi Minkkinen (Finnland) und Julia Simon (Frankreich) liefen aufs Podest, Franziska Preuß kam als Fünfte ins Ziel. Zwei Sekunden dahinter feierte Janina Hettich-Walz die geschaffte Olympia-Norm. Mit Julia Tannheimer (17.) landete eine weitere Deutsche unter den besten 20.

In der Staffel waren die Französinnen nicht zu schlagen. Mit nur acht Nachladern hatten sie am Ende mehr als 50 Sekunden Vorsprung auf Norwegen. Dritter wurde Deutschland.

Bei der abschließenden Verfolgung holte sich Elvira Öberg den zweiten Sieg in Folge. Ihre Schwester Hanna kam ebenfalls aufs Podest, nur Suvi Minkkinen schob sich dazwischen. Preuß verteidigte ihren fünften Platz. Vanessa Voigt arbeitete sich mit null Fehlern nach vorn auf Rang 8.