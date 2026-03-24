Norwegen und Frankreich bleiben im Biathlon das Maß aller Dinge. Zwar haben Italien mit Tommaso Giacomel und Lisa Vittozzi sowie Schweden mit Hanna Öberg Rennen gewonnen, doch die meisten Erfolge gingen an die beiden großen Biathlon-Nationen.

Die Deutschen waren hingegen selten auf dem Podest zu finden. Mit Franziska Preuß beendete auch noch eine Galionsfigur direkt nach Olympia ihre Karriere. Hier sehen Sie alle Ergebnisse von diesem Weltcup-Winter.

Deutschland im Biathlon : Historischer Tiefpunkt Noch nie schnitten die deutschen Biathleten in einem Winter mit so schwachen Ergebnissen ab. Worin die Gründe zu finden sind – und welche Schritte den Erfolg zurückbringen könnten. Von Korbinian Eisenberger ...

Weltcup-Auftakt in Östersund (Schweden)

Sa, 29.11.: Staffel, Frauen, 4x6 km - Sieg: Frankreich

Sa, 29.11.: Staffel, Männer, 4x7,5 km - Sieg: Norwegen

So, 30.11.: Single Mixed Staffel - Sieg: Schweden

So, 30.11.: Mixed Staffel - Sieg: Frankreich

Di, 02.12.: Einzel, Frauen, 15 km - Siegerin: Dorothea Wierer (Italien)

Mi, 03.12.: Einzel, Männer, 20 km - Sieger: Johan-Olav Botn (Norwegen)

Fr, 05.12.: Sprint, Frauen, 7,5 km - Siegerin: Suvi Minkkinen (Finnland)

Sa, 06.12.: Sprint, Männer, 10 km - Sieger: Johan-Olav Botn (Norwegen)

So, 07.12.: Verfolgung, Frauen, 10 km - Siegerin: Lisa Hauser (Österreich)

So, 07.12.: Verfolgung, Männer, 12,5 km - Sieger: Quentin Fillon Maillet (Frankreich)

Weltcup in Hochfilzen (Österreich)

Fr, 12.12.: Sprint, Männer, 10 km - Sieger: Tommaso Giacomel (Italien)

Fr, 12.12.: Sprint, Frauen, 7,5 km - Siegerin: Lou Jeanmonnot (Frankreich)

Sa, 13.12.: Verfolgung, Männer, 12,5 km - Sieger: Eric Perrot (Frankreich)

Sa, 13.12.: Staffel, Frauen, 4x6 km - Sieg: Schweden

So, 14.12.: Staffel, Männer, 4x7,5 km - Sieg: Norwegen

So, 14.12.: Verfolgung, Frauen, 10 km - Siegerin: Lisa Vittozzi (Italien)

Deutsche Biathleten : Elf Jahre später doch noch Olympiasieger Die deutschen Biathleten verpassten 2014 in Sotschi Olympiagold nur um 3,5 Sekunden – nun wird Russlands Sieg endgültig wegen Dopings annulliert. Für die Nachrücker ein Triumph, der auch Wehmut auslöst. Von Saskia Aleythe ...

Weltcup in Annecy-Le Grand Bornand (Frankreich)

Do, 18.12.: Sprint, Frauen, 7,5 km - Siegerin: Hanna Öberg (Schweden)

Fr, 19.12.: Sprint, Männer, 10 km - Sieger: Vetle Sjastad Christiansen (Norwegen)

Sa, 20.12.: Verfolgung, Frauen, 10 km - Siegerin: Lou Jeanmonnot (Frankreich)

Sa, 20.12.: Verfolgung, Männer, 12,5 km - Sieger: Johan-Olav Botn (Norwegen)

So, 21.12.: Massenstart, Frauen, 12,5 km - Siegerin: Marie Kirkeeide (Norwegen)

So, 21.12.: Massenstart, Männer, 15 km - Sieger: Tommaso Giacomel (Italien)

Weltcup in Oberhof (Deutschland)

Do, 08.01.: Sprint, Männer, 10 km - Sieger: Tommaso Giacomel (Italien)

Fr, 09.01. Sprint, Frauen, 7,5 km - Siegerin: Elvira Öberg (Schweden)

Sa, 10.01.: Verfolgung, Männer, 12,5 km - Sieger: Tommaso Giacomel (Italien)

Sa, 10.01.: Staffel, Frauen, 4x6 km - Sieg: Frankreich

So, 11.01.: Staffel, Männer, 4x7,5 km - Sieg: Norwegen

So, 11.01.: Verfolgung, Frauen, 10 km - Siegerin: Elvira Öberg (Schweden)

Biathlon-Historie in Ruhpolding : Als die Jäger den Wald verließen Vor mehr als einem halben Jahrhundert eröffneten die Skijäger zwischen Ruhpolding und Inzell einen illegalen Schießstand. Als sie erwischt wurden, ging es um die Frage, wo das Ganze legal möglich ist. Wie Ruhpolding zum deutschen Biathlon-Zentrum wurde. SZ Plus Von Korbinian Eisenberger ...

Weltcup in Ruhpolding (Deutschland)

Mi, 14.01.: Staffel, Frauen, 4x6 km - Sieg: Norwegen

Do, 15.01.: Staffel, Männer, 4x7,5 km - Sieg: Frankreich

Fr, 16.01.: Sprint, Frauen, 7,5 km - Siegerin: Hanna Öberg (Schweden)

Sa, 17.01.: Sprint, Männer, 10 km - Sieger: Sebastian Samuelsson (Schweden)

So, 18.01.: Verfolgung, Frauen, 10 km - Siegerin: Johannes Dale-Skjevdal (Norwegen)

So, 18.01.: Verfolgung, Männer, 12,5 km - Siegerin: Lou Jeanmonnot (Frankreich)

Meinung Biathlon-WM : Die Deutschen müssten viel mehr aus ihren Möglichkeiten machen SZ Plus Kommentar von Saskia Aleythe ...

Weltcup in Nove Mesto Na Morave (Tschechien)

Do, 22.01.: Kurzer Einzel, Männer, 15 km - Sieger: Eric Perrot (Frankreich)

Fr, 23.01.: Kurzer Einzel, Frauen, 12,5 km - Siegerin: Justine Braisaz-Bouchet (Frankreich)

Sa, 24.01.: Single Mixed Staffel - Sieg: Finnland

Sa, 24.01.: Mixed Staffel - Sieg: Italien

So, 25.01.: Massenstart, Männer, 15 km - Sieger: Eric Perrot (Frankreich)

So, 25.01.: Massenstart, Frauen, 12,5 km - Sieger: Julia Simon (Frankreich)

Olympische Winterspiele in Antholz-Anterselva (Italien)

So, 08.02.: Mixed Staffel - Gold: Frankreich

Di, 10.02.: Einzel, Männer, 20 km - Gold: Johan Olav Botn (Norwegen)

Mi, 11.02.: Einzel, Frauen, 15 km - Gold: Julia Simon (Frankreich)

Fr, 13.02.: Sprint, Männer, 10 km - Gold: Quentin Fillon Maillet (Frankreich)

Sa, 14.02.: Sprint, Frauen, 7,5 km - Gold: Maren Kirkeeide (Norwegen)

So, 15.02.: Verfolgung, Männer, 12,5 km - Gold: Martin Ponsiluoma (Schweden)

So, 15.02.: Verfolgung, Frauen, 10 km - Gold: Lisa Vittozzi (Italien)

Di, 17.02.: Staffel, Männer, 4x7,5 km - Gold: Frankreich

Mi, 18.02.: Staffel, Frauen, 4x6 km - Gold: Frankreich

Fr, 20.02.: Massenstart, Männer, 15 km - Gold: Johannes Dale-Skjevdal (Norwegen)

Sa, 21.02.: Massenstart, Frauen, 12,5 km - Gold: Oceane Michelon (Frankreich)

Weltcup in Kontiolahti (Finnland)

Do, 05.03.: Einzel, Frauen, 15 km - Siegerin: Elvira Öberg (Schweden)

Fr, 06.03.: Einzel, Männer, 20 km - Sieger: Eric Perrot (Frankreich)

Sa, 07.03.: Massenstart, Frauen, 12,5 km - Siegerin: Julia Simon (Frankreich)

Sa, 07.03.: Staffel, Männer, 4x7,5 km - Sieg: Norwegen

So, 08.03.: Staffel, Frauen, 4x6 km - Sieg: Schweden

So, 08.03.: Massenstart, Männer, 15 km - Sieger: Sturla Holm Laegreid (Norwegen)

Weltcup in Otepää (Estland)

Do, 12.03.: Sprint, Männer, 10 km - Sieger: Sturla Holm Laegreid (Norwegen)

Fr, 13.03.: Sprint, Frauen, 7,5 km - Siegerin: Julia Simon (Frankreich)

Sa, 14.03.: Verfolgung, Männer, 12,5 km - Sieger: Sturla Holm Laegreid (Norwegen)

Sa, 14.03.: Verfolgung, Frauen, 10 km - Siegerin: Lisa Vittozzi (Italien)

So, 15.03.: Single Mixed Staffel - Sieg: Norwegen

So, 15.03.: Mixed Staffel - Sieg: Schweden

Weltcup-Finale in Oslo (Norwegen)