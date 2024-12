Von Michael Schnippert

Ab dem 30. November wird wieder geschossen und gelaufen. Die neue Biathlon-Saison verspricht viel Spannung - und für Deutschland ist dieser Winter eine große Unbekannte. Binnen zwei Jahren haben die Besten aufgehört. Denise Herrmann-Wick im Frühjahr 2023, Benedikt Doll eine Saison später.

In der vergangenen Saison feierten Roman Rees und Philipp Nawrath Achtungserfolge, ihnen fehlte die Konstanz, um oben mitzuhalten. Konstanz ist auch das Stichwort bei den Frauen. Franziska Preuß kann an guten Tagen aufs Podest laufen ebenso wie Vanessa Voigt. Beide sind keine Siegläuferinnen, zumindest bisher.

Biathlon-Weltcup von den norwegischen Männern dominiert

Sehr wahrscheinlich werden auch in dieser Saison nicht wenige Siege bei den Männern an Norwegen gehen. Johannes Thingnes Bø führt die Riege der starken Biathlon-Nation an - nach ihm folgten vier weitere Norweger im Gesamtweltcup 2023/24.

Bei den Frauen ist Frankreich die führende Nation. Mit Lou Jeanmonnot, Justine Braisaz-Bouchet und Julia Simon standen drei am Ende der Saison unter den besten Fünf. Die Siegerin, Lisa Vittozzi, kommt aus Italien. In diesem Winter stehen wieder neun Stationen auf dem Programm plus die Weltmeisterschaft in Lenzerheide (Schweiz).

Alle Rennen finden Sie in diesem Weltcup-Kalender zur Biathlon-Saison 2024/25 sowie in unserem Datencenter mit allen Rennen, Ergebnissen und Weltcupständen.

30. November bis 08. Dezember 2024: Kontiolahti (Finnland)

Wieder beginnt die Biathlon-Saison in Skandinavien und wieder geht der Auftakt über zwei Wochenenden: dieses Jahr im finnischen Kontiolahti statt im schwedischen Östersund. Den Auftakt machten die Single Mixed Staffel (Sieg ging an Schweden, guter Dritter Platz für Deutschland) und Mixed Staffel (Sieg ging an Norwegen, deutlicher Rückstand für Deutschland auf Platz 4). Die Männer-Staffel gewann Frankreich, Schweden bei den Frauen. Beim Einzel-Wettbewerb, der nur über 15 Kilometer ging, freute sich Endre Strømsheim über den zweiten Weltcup-Sieg in seiner Karriere.

Das ZDF überträgt die vier Staffel-Rennen vom ersten Wochenende im Fernsehen. Die beiden Einzel-Wettbewerbe sind in der ARD zu sehen wie auch die Sprint- und Massenstart-Rennen. Eurosport zeigt alle Rennen im Hauptprogramm.

Sa, 30.11.: Single Mixed Staffel - Sieger: Schweden

Sa, 30.11.: Mixed Staffel - Sieger: Norwegen

So, 01.12.: 4x7,5 km Staffel Männer - Sieger: Frankreich

So, 01.12.: 4x6 km Staffel Frauen - Sieger: Schweden

Di, 03.12.: 15 km Einzel Kurz Männer - Sieger: Endre Strømsheim (Norwegen)

Mi, 04.12., 16:20 Uhr: 12,5 km Einzel Kurz Frauen, ARD und Eurosport

Fr, 06.12., 16:20 Uhr: 10 km Sprint Männer, ARD und Eurosport

Sa, 07.12., 17:10 Uhr: 7,5 km Sprint Frauen, ARD und Eurosport

So, 08.12., 14:30 Uhr: 15 km Massenstart Männer, ARD und Eurosport

So, 08.12., 17:10 Uhr: 12,5 km Massenstart Frauen, ARD und Eurosport

13. bis 15. Dezember 2024: Hochfilzen (Österreich)

Nach Schweden folgt traditionell der Weltcup in Österreich. Hochfilzen war 2023 fest in norwegischer Hand. Einzig die Schwedin Elvira Öberg sorgte für Abwechslung bei der Siegeshymne. Tarej und Johannes Thingnes Bø gewannen im Sprint und Verfolger. Ingrid Landmark Tandrevold siegte im Sprint. Die Staffeln gingen an Norwegen.

Fr, 13.12., 11:30 Uhr: 7,5 km Sprint Frauen

Fr, 13.12., 14:20 Uhr: 10 km Sprint Männer

Sa, 14.12., 12:30 Uhr: 10 km Verfolgung Frauen

Sa, 14.12., 14:45 Uhr: 12,5 km Verfolgung Männer

So, 15.12., 11:30 Uhr: 4x6 km Staffel Frauen

So, 15.12., 14:15 Uhr: 4x7,5 km Staffel Männer

Johannes Thingnes Bø gewann in den vergangenen sechs Jahren fünfmal den Gesamtweltcup. (Foto: Jeff McIntosh/AP)

19. bis 22. Dezember 2024: Annecy-Le Grand Bornand (Frankreich)

Wieder im Weltcup-Kalender steht Annecy-Le Grand Bornand. Nach einem Jahr Pause kehrt der Biathlon-Zirkus damit nach Frankreich zurück. Wie auch schon 2022 werden insgesamt sechs Rennen ausgetragen: Je zwei Sprints, zwei Verfolgungen und zwei Massenstarts.

Do, 19.12, 14:20 Uhr: 10 km Sprint Männer

Fr, 20.12., 14:20 Uhr: 7,5 km Sprint Frauen

Sa, 21.12., 12:30 Uhr: 12,5 km Verfolgung Männer

Sa, 21.12., 14:45 Uhr: 10 km Verfolgung Frauen

So, 22.12., 12:30 Uhr: 15 km Massenstart Männer

So, 22.12., 14:45 Uhr: 12,5 km Massenstart Frauen

09. bis 12. Januar 2025: Oberhof (Deutschland)

Nach der Weihnachtspause freuen sich die deutschen Fans auf zwei Heim-Wettbewerbe. Am Rennsteig in Oberhof schaffte Benedikt Doll im vergangenen Winter den Heimsieg (Sprint). Bei den Frauen siegte Justine Braisaz-Bouchet. Die Verfolger gingen an Endre Strömsheim (Norwegen) und Julia Simon (Frankreich). In den Staffel-Rennen waren die Norweger und die Französinnen nicht zu schlagen.

Do, 09.01., 14:20 Uhr: 7,5 km Sprint Frauen

Fr, 10.01., 14:20 Uhr: 10 km Sprint Männer

Sa, 11.01., 12:30 Uhr: 10 km Verfolgung Frauen

Sa, 11.01., 14:45 Uhr: 12,5 km Verfolgung Männer

So, 12.01., 12:20 Uhr: Single Mixed Staffel

So, 12.01., 14:30 Uhr: Mixed Staffel

Feierte in der vergangenen Saison seinen ersten Weltcup-Sieg: Roman Rees. (Foto: Anders Wiklund/dpa)

15. bis 19. Januar 2025: Ruhpolding (Deutschland)

Nach Oberhof geht es weiter ins bayerische Ruhpolding. Anders als 2024 finden in dieser Saison zwei Einzel-Rennen und zwei Massenstarts statt. Nur die Staffel-Wettbewerbe bleiben im Programm. Im vergangenen Winter sicherten sich Frankreich (Frauen) und Norwegen (Männer) die Siege.

Mi, 15.01., 14:10 Uhr: 20 km Einzel Männer

Do, 16.01., 14:10 Uhr: 15 km Einzel Frauen

Fr, 17.01., 14:20 Uhr: 4x7,5 km Staffel Männer

Sa, 18.01., 14:20 Uhr: 4x6 km Staffel Frauen

So, 19.01., 12:30 Uhr: 15 km Massenstart Männer

So, 19.01., 15:00 Uhr: 12,5 km Massenstart Frauen

23. bis 26. Januar 2025: Antholz-Anterselva (Italien)

Vor der Weltmeisterschaft findet in der Regel der Weltcup in Antholz-Anterselva statt. In der italienischen Höhe, 1600 Meter über dem Meeresspiegel, kämpfen viele Athletinnen und Athleten mit den besonderen Bedingungen. In diesem Winter finden Sprint- und Verfolgungs-Wettbewerbe und normale Staffel-Rennen statt.

Do, 23.01., 14:30 Uhr: 7,5 km Sprint Frauen

Fr, 24.01., 14:30 Uhr: 10 km Sprint Männer

Sa, 25.01., 13:00 Uhr: 10 km Verfolgung Frauen

Sa, 25.01., 14:55 Uhr: 4x7,5 km Staffel Männer

So, 26.01., 12:05 Uhr: 4x6 km Staffel Frauen

So, 26.01., 14:45 Uhr: 12,5 km Verfolgung Männer

Biathlon-WM vom 12. bis 23. Februar 2025 in Lenzerheide (Schweiz)

2023 war Lenzerheide erstmals im Weltcup-Programm und der Testlauf für die Weltmeisterschaft 2025 lief gut. Ab dem 12. Februar geht es mit der Mixed Staffel in der Schweiz los, vor allem Lokalmatadorin Lena Häcki-Groß erhofft sich eine Medaille. Eine Sensation wäre Edelmetall für den besten Schweizer der vergangenen Saison: Sebastian Stalder. Fraglich ist, ob überhaupt bei den Männern jemand Johannes Thingnes Bø eine Goldmedaille entreißen kann? Am ehesten seine norwegischen Teamkollegen. Am 23. Februar endet die WM mit den Massenstart-Rennen.

Mi, 12.02., 14:30 Uhr: Mixed Staffel

Fr, 14.02., 15:05 Uhr: 7,5 km Sprint Frauen

Sa, 15.02., 15:05 Uhr: 10 km Sprint Männer

So, 16.02., 12:05 Uhr: 10 km Verfolgung Frauen

So, 16.02., 15:05 Uhr: 12,5 km Verfolgung Männer

Di, 18.02., 15:05 Uhr: 15 km Einzel Frauen

Mi, 19.02., 15:05 Uhr: 20 km Einzel Männer

Do, 20.02., 16:05 Uhr: Single Mixed Staffel

Sa, 22.02., 12:05 Uhr: 4x6 km Staffel Frauen

Sa, 22.02., 15:05 Uhr: 4x7,5 km Staffel Männer

So, 23.02., 13:45 Uhr: 12,5 km Massenstart Frauen

So, 23.02., 16:05 Uhr: 15 km Massenstart Männer

Die Italienerin Lisa Vittozzi feierte im vergangenen Winter ihren ersten Weltcup-Gesamtsieg. (Foto: Matthias Schrader/AP)

06. bis 09. März 2025: Nove Mesto na Morave (Tschechien)

Mit nur einer Woche Verschnaufpause folgen sechs Rennen im tschechischen Nove Mesto na Morave, dem WM-Ort von 2024. Neben zwei Sprints und zwei Verfolgungs-Rennen laufen die Biathletinnen und Biathleten je ein Staffel-Rennen.

Do, 06.03., 18:20 Uhr: 10 km Sprint Männer

Fr, 07.03., 18:20 Uhr: 7,5 km Sprint Frauen

Sa, 08.03., 14:55 Uhr: 12,5 km Verfolgung Männer

Sa, 08.03., 17:40 Uhr: 10 km Verfolgung Frauen

So, 09.03., 13:50 Uhr: 4x7,5 km Staffel Männer

So, 09.03., 16:45 Uhr: 4x6 km Staffel Frauen

13. bis 16. März 2025: Pokljuka (Slowenien)

Das vorletzte Rennen des Winters findet in Pokljuka statt. Slowenien kehrt nach einem Jahr Pause wieder zurück in den Weltcup-Kalender. Dieses Mal stehen je zwei Einzel-Rennen über die volle Distanz, Mixed-Staffeln und Massenstarts an.

Do, 13.03., 15:15 Uhr: 15 km Einzel Frauen

Fr, 14.03., 15:15 Uhr: 20 km Einzel Männer

Sa, 15.03., 13:05 Uhr: Mixed Staffel

Sa, 15.03., 15:45 Uhr: Single Mixed Staffel

So, 16.03., 13:05 Uhr: 12,5 km Massenstart Frauen

So, 16.03., 15:45 Uhr: 15 km Massenstart Männer

21. bis 23. März 2025: Oslo Holmenkollen (Norwegen)

Am Holmenkollen in Oslo werden 2025 die Disziplin-Wertungen und der Gesamtweltcup entschieden. Zum Abschluss treten Männer und Frauen im Sprint, in Verfolgung und zum Massenstart an. 2024 hießen die Siegerinnen Ingrid Landmark Tandrevold (Einzel) und Lena Häcki-Groß (Massenstart). Bei den Männern gewann Sturla Holm Laegreid im Einzel und den Massenstart. In der Single Mixed Staffel war Norwegen erfolgreich und in der Mixed Staffel Frankreich.