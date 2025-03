Manchmal muss es einfach die heimische Couch sein. Dort „vegetiert“ die Biathletin Franziska Preuß, wie sie selbst sagt, dann vor sich hin, auch jetzt im Endspurt der Saison. Pausen sind im Sport schließlich genauso wichtig wie Trainingseinheiten, körperlich, aber auch in anderer Hinsicht. Einfach mal was anderes sehen, machen und hören außer Biathlon , das tut Preuß gut. Deswegen war die 31-Jährige von den vergangenen beiden Weltcupstationen nach den Einzelrennen vorzeitig abgereist, um sich in Ruhpolding ihrer Couch und anderen Gedanken zu widmen. Was nicht heißt, dass vor allem Letzteres so einfach wäre.

Schließlich sitzt ganz hinten in ihrem Kopf ein rosa Elefant. Und der lässt sich nur mit Mühe ausblenden. Drei Rennen noch beim anstehenden Weltcupfinale in Oslo, dann ist Schluss. Dann weiß Franziska Preuß, ob sie es geschafft hat, diese Saison als Weltbeste abzuschließen. 20 Punkte Vorsprung hat sie noch auf die Französin Lou Jeanmonnot - im Weltcup eine Winzigkeit. „Jeder sagt immer: Denk da nicht dran. Das ist ein bisschen, wie nicht an rosa Elefanten zu denken“, sagte Preuß neulich im ZDF, „es ist schon eine Herausforderung.“ Im Präzisionssport Biathlon gilt das umso mehr: Da kann ein falscher Gedanke die Schüsse schon mal ins Nirwana lenken.

Sich nicht zu sehr aufs Ergebnis zu konzentrieren, das ist also angesagt für Franziska Preuß, denn so nah dran am großen Erfolg wie jetzt war sie noch nie. Schon seit Mitte Dezember des vergangenen Jahres steht sie ganz oben in der Gesamtwertung, über drei Monate lang versucht die Konkurrenz seither, ihr den ersten Rang wieder wegzuschnappen. „Ich habe den Traum, das Gelbe Trikot bis zum Schluss zu verteidigen“, sagt Preuß.

Sie wäre nach Martina Glagow (2002/03), Kati Wilhelm (2005/06), Andrea Henkel (2006/07), Magdalena Neuner (2007/08, 2009/10 und 2011/12) und Laura Dahlmeier (2016/17) die sechste Deutsche, der das gelänge. „Das ist eine der größten Leistungen, die man erreichen kann. Da zählt nicht nur ein Tag, sondern es zählen viele Tage zwischen November und März“, sagt sie. Es wäre „echt cool, wenn man das gewinnt“. Vor allem wäre es auch eine Auszeichnung für ihre neu erlangte Beständigkeit. Vor einem Jahr hatte sich Lisa Vittozzi aus Italien den Gesamtweltcup gesichert, die zog sich in dieser Saison allerdings schon früh wegen Rückenproblemen zurück.

Preuß hat eine Trefferquote von 92 Prozent - unübertroffen von der Konkurrenz

Sehr gute Biathleten schaffen es, auf einen Höhepunkt wie eine Weltmeisterschaft hinzutrainieren und topfit zu sein - aber nur die Besten können überhaupt daran denken, in der Gesamtwertung eine Rolle zu spielen. Preuß ist beides in diesem Winter gelungen. Erst erfüllte sie sich mit vier WM-Medaillen in Lenzerheide im Februar mehrere Träume, nun spielt sie bei der Jagd nach der großen Kristallkugel noch immer die Hauptrolle. Nicht nur auf Johannes Thingnes Bö, der seine große Karriere beendet, werden die Augen am Holmenkollen in Oslo also gerichtet sein, sondern auch auf Franziska Preuß. Dabei blieb es ihr sonst stets verwehrt, gesund durch die Saison zu kommen - erst eine erfolgreiche Operation an den Nasennebenhöhlen sorgte dafür, dass sie weniger anfällig wurde für Infekte. Und was sie mit vollen Kräften leisten kann, lässt sich immer wieder aufs Neue beobachten. Ihre 92 Prozent Trefferquote sind in der Weltspitze unübertroffen, auch auf den Skiern ist die Deutsche stark unterwegs. Allerdings: Ihr Vorsprung auf die Konkurrentin Jeanmonnot ist in den vergangenen Wochen bedrohlich geschmolzen.

Mit einem 15. und einem 13. Platz in Nove Mesto in Tschechien büßte Preuß wertvolle Punkte ein, kämpfte sich aber anschließend in Pokljuka in Slowenien wieder zurück. Die 20 Punkte Vorsprung vor der Französin bedeuten nun, dass jede Sekunde und jeder Treffer in den ausstehenden Rennen entscheiden könnten über den Ausgang dieser Saison. 90 Punkte werden für einen Sieg verteilt, 75 für Platz zwei, 65 bekommt die Drittplatzierte. Wenn sie am Start stehe oder ihre Rennen laufe, dann denke sie nicht an die Punkte, sagt Franziska Preuß. Das werde bis zum Massenstart, dem letzten Rennen, so weitergehen: „Sie wird mal vorne sein, ich werde mal vorne sein. Darauf stelle ich mich ein, dass jedes Rennen ein Kampf ist und man nichts herschenken darf.“

In den vergangenen zwei Jahren hatte sich Preuß jeweils vorzeitig aus der Saison zurückziehen müssen, war zu geschwächt durch Krankheiten. Jeanmonnot war schon im Vorjahr Weltcup-Zweite geworden, das lag auch an den Patzern der Konkurrenz. In diesem Jahr ist die 26-Jährige als Überfliegerin unterwegs, konnte sieben Siege feiern. Preuß gelangen zwei Siege, insgesamt elf Podiumsplätze, und alles in allem: eine traumhafte Saison. Auch finanziell: Mehr als 260 000 Euro Preisgeld hat sie schon gewonnen.

Nun also Oslo, wo schon beim Sprint am Freitag ein Zwischenziel greifbar nah ist: Dort könnte Preuß die Disziplinwertung gewinnen, auch die Massenstartwertung führt sie noch an. Die zwei kleinen Kristallkugeln brächten ihr noch mal jeweils 12 000 Euro ein. Der Weltcup-Gesamtsieg würde sich finanziell noch mehr lohnen: 40 000 Euro bekommt die Gewinnerin, immerhin noch 32 000 Euro nimmt die Zweitplatzierte mit nach Hause. Aber Halt! Das ist besser nichts, worüber man nachdenken sollte vor dem großen Finale.