Weltcup-Station in DeutschlandBiathlon-Zeitplan und TV-Übersicht zu allen Rennen in Ruhpolding

In Ruhpolding steht am Donnerstag der Staffel-Wettbewerb der Männer an. Hier trainert Philipp Nawrath am Schießstand.
Vom 14. bis 18. Januar sind die Biathletinnen und Biathleten in Ruhpolding zu Gast. Sechs Wettbewerbe stehen auf dem Programm. Der Zeitplan und die TV-Übertragung im Überblick.

Von Michael Schnippert

Der Biathlon-Zirkus bleibt in Deutschland. Wenige Tage nach dem Weltcup in Oberhof geht es für die Athletinnen und Athleten weiter nach Ruhpolding, wo sie vom 14. bis zum 18. Januar Halt machen. Es ist die vorletzte Station vor den Olympischen Winterspielen.

Die Verfolgung der Frauen beginnt heute um 12.30 Uhr, die Männer gehen um 15 Uhr in die Loipe. Beide Rennen sind live im TV im ZDF und bei Eurosport zu sehen.

Biathlon in Ruhpolding: Wer überträgt im Fernsehen?

Das ZDF und Eurosport übertragen alle Weltcup-Rennen in Ruhpolding live im Fernsehen und im jeweiligen Livestream. Über sechs Tage verteilt finden sechs Rennen statt. Männer und Frauen laufen je eine Staffel, einen Sprint und einen Verfolger.

  • 14.01.: Staffel, Frauen, 4x6 km - Sieg: Norwegen
  • 15.01.: Staffel, Männer, 4x7,5 km - Sieg: Frankreich
  • 16.01.: Sprint, Frauen, 7,5 km - Siegerin: Hanna Öberg (Schweden)
  • Samstag, 17. Januar, 14.30 Uhr: Sprint, Männer, 10 km - Sieger: Sebastian Samuelsson (Schweden)
  • Sonntag, 18. Januar, 12.30 Uhr: Verfolgung, Frauen, 10 km, ZDF und Eurosport
  • Sonntag, 18. Januar, 15.00 Uhr: Verfolgung, Männer, 12,5 km, ZDF und Eurosport

Ergebnisse in Ruhpolding

Die Frauen-Staffel war bis zum Schluss spannend. Norwegens Kirkeeide schoss auf der Zielgeraden an Italiens Vittozzi vorbei und holte den Sieg. Schweden schob sich vor Frankreich aufs Podest. Preuß hatte Chancen aufs Treppchen, musste beim letzten Schießen dann aber in die Strafrunde. Deutschland wurde Sechster.

Im Sprint der Frauen waren die besten Fünf nur 20 Sekunden auseinander. Es gewann Hanna Öberg (Schweden) vor Lou Jeanmonnot. Franziska Preuß würde Fünfte.

Auch bei den Männern waren fünf Nationen bis zum letzten Schießen eng beisammen. Dort entschied Frankreich mit Perrot das Rennen für sich. Christiansen (Norwegen) überholte Nawrath (Deutschland) auf der letzten Runde. Schwedens Samuelsson wurde Vierter.

Den Sprint gewann Samuelsson mit einem fehlerfreien Auftritt. Zweiter wurde Tommaso Giacomel (Italien), Dritter Isak Frey (Norwegen). Jubeln durfte David Zobel, der auf Platz 9 ins Ziel kam und damit die Olympia-Norm schaffte.

