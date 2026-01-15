Der Biathlon-Zirkus bleibt in Deutschland. Wenige Tage nach dem Weltcup in Oberhof geht es für die Athletinnen und Athleten weiter nach Ruhpolding, wo sie vom 14. bis zum 18. Januar Halt machen. Es ist die vorletzte Station vor den Olympischen Winterspielen.

Die Herren-Staffel startet heute in Ruhpolding um 14.30 Uhr. Das Rennen läuft live im TV im ZDF und bei Eurosport.

Biathlon in Ruhpolding: Wer überträgt im Fernsehen?

Das ZDF und Eurosport übertragen alle Weltcup-Rennen in Ruhpolding live im Fernsehen und im jeweiligen Livestream. Über sechs Tage verteilt finden sechs Rennen statt. Männer und Frauen laufen je eine Staffel, einen Sprint und einen Verfolger.

Die Frauen-Staffel war bis zum Schluss spannend. Norwegens Kirkeeide schoss auf der Zielgeraden an Italiens Vittozzi vorbei und holte den Sieg. Schweden schob sich vor Frankreich aufs Podest. Preuß hatte Chancen aufs Treppchen, musste beim letzten Schießen dann aber in die Strafrunde. Deutschland wurde Sechster.

Mittwoch, 14.01.: Staffel, Frauen, 4x6 km - Sieg: Norwegen

Donnerstag, 15. Januar, 14.30 Uhr: Staffel, Männer, 4x7,5 km, ZDF und Eurosport

Freitag, 16. Januar, 14.30 Uhr: Sprint, Frauen, 7,5 km, ZDF und Eurosport

Samstag, 17. Januar, 14.30 Uhr: Sprint, Männer, 10 km, ZDF und Eurosport

Sonntag, 18. Januar, 12.30 Uhr: Verfolgung, Frauen, 10 km, ZDF und Eurosport

Sonntag, 18. Januar, 15.00 Uhr: Verfolgung, Männer, 12,5 km, ZDF und Eurosport

Favoriten in Ruhpolding

Bei der Frauen-Staffel führt aktuell kein Weg an den Französinnen vorbei. In Oberhof hatten die vier Läuferinnen aus Frankreich rund eine Minute Vorsprung im Ziel. Neben Frankreich sind zudem die Schwedinnen um Elvira Öberg heiße Anwärterinnen auf den Staffel-Sieg. Öberg gewann zuletzt auch den Sprint und die Verfolgung. Suvi Minkkinnen (Finnland) sowie die Französinnen Julia Simon, Lou Jeanmonnot haben in diesem Winter ebenfalls gute Leistungen gezeigt. Die Italienerinnen Lisa Vittozzi und Dorothea Wierer kommen wieder zurück in den Weltcup.

Bei den Männern ist Norwegen in der Staffel in dieser Saison unschlagbar. In Oberhof fehlten Top-Athleten wie Johan-Olav Botn und Sturla Holm Laegreid, trotzdem siegten die Norweger knapp. Frankreich, Italien, Schweden und Deutschland kämpfen um die weiteren Podestplätze. Im Sprint und Verfolgung hieß der Sieger zuletzt Tommaso Giacomel (Italien). Botn, dreimaliger Weltcupsieger der Saison, fehlt auch weiterhin mit einer Erkrankung. Der Schwede Sebastian Samuelsson und der Franzose Eric Perrot sind in jedem Rennen ebenfalls Kandidaten für den Sieg.

Deutsche Chancen beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding

In Oberhof wurden die deutschen Frauen in der Staffel Dritte. Zudem überzeugten dort Franziska Preuß und Janina Hettich-Walz im Sprint, Vanessa Voigt wiederum in der Verfolgung. Die Podestplätze sind beim zweiten Heimspiel in diesem Winter das große Ziel.

Die deutschen Männer überraschten mit Philipp Nawrath, Zweiter im Sprint. Philipp Horn (7. Platz im Sprint) musste den Verfolger krank absagen. Justus Strelow erlebte in Oberhof mit den Plätzen 46 und 35 einen herben Rückschlag.