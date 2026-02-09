Kurz vor Weihnachten 2025 wurde der norwegische Spitzenbiathlet Sivert Bakken tot aufgefunden. Er wurde nur 27 Jahre alt. Die exakten Umstände der Tragödie sind bisher nicht geklärt, im Mittelpunkt der Debatten steht aber das Rätsel um eine Höhentrainingsmaske, die Bakken auf dem Gesicht trug, als ihn ein Teamkollege leblos im Hotelzimmer fand. Solche Geräte simulieren die Atemsituation in großer Höhe. Wie gefährlich sind sie? Sollten sie generell verboten werden? Welche Alternativen gibt es? Und warum sind speziell norwegische Wintersportler denen anderen Nationen so überlegen? Antworten von Wilhelm Bloch, 66, Professor am Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin der Deutschen Sporthochschule Köln.