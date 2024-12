Von Michael Schnippert

Seit dem 30. November wird wieder geschossen und gelaufen. Die neue Biathlon-Saison verspricht viel Spannung - und für Deutschland ist dieser Winter eine große Unbekannte. Binnen zwei Jahren haben die Besten aufgehört. Denise Herrmann-Wick im Frühjahr 2023, Benedikt Doll eine Saison später. Wer in ihre Fußstapfen tritt, zeigt die aktuelle Saison.

Alle Rennen finden Sie in diesem Weltcup-Kalender zur Biathlon-Saison 2024/25 sowie in unserem Datencenter mit allen Rennen, Ergebnissen und Weltcupständen.

30. November bis 08. Dezember 2024: Kontiolahti (Finnland)

Wieder beginnt die Biathlon-Saison in Skandinavien und wieder geht der Auftakt über zwei Wochenenden: dieses Jahr im finnischen Kontiolahti statt im schwedischen Östersund. Den Auftakt machten die Single Mixed Staffel (Sieg ging an Schweden, guter Dritter Platz für Deutschland) und Mixed Staffel (Sieg ging an Norwegen, deutlicher Rückstand für Deutschland auf Platz 4). Die Männer-Staffel gewann Frankreich, Schweden bei den Frauen. Beim Einzel-Wettbewerb, der nur über 15 Kilometer ging, freute sich Endre Strømsheim über den zweiten Weltcup-Sieg in seiner Karriere. Beim Einzel der Frauen über 12,5 Kilometer war die Französin Lou Jeanmonnot die Schnellste.

In den Sprint-Rennen überzeugte Èmilien Jacquelin, der vor Sebastian Samuelsson gewann. Philipp Nawrath wurde Dritter und war damit bester Deutscher. Bei den Frauen verpasste Franziska Preuß beim Sieg von Marketa Davidová um 0,1 Sekunden das Podest. Dort standen Elvira Öberg und Suvi Minkinninen.

Am Sonntag jubelten Eric Perrot und Elvira Öberg bei den Massenstarts. Drei Deutsche tummelten sich unter den besten Fünf: Franziska Preuß, Vanessa Voigt und Julia Tannheimer präsentierte eine famose Leistung. Bei den Männern verpasste Danilo Riethmüller sein erstes Weltcup-Podest um wenige Sekunden. Er landete hinter Quentin Fillon Maillet und Sturla Holm Laegreid auf dem vierten Platz.

Sa, 30.11.: Single Mixed Staffel - Sieger: Schweden

Sa, 30.11.: Mixed Staffel - Sieger: Norwegen

So, 01.12.: 4x7,5 km Staffel Männer - Sieger: Frankreich

So, 01.12.: 4x6 km Staffel Frauen - Sieger: Schweden

Di, 03.12.: 15 km Einzel Kurz Männer - Sieger: Endre Strømsheim (Norwegen)

Mi, 04.12.: 12,5 km Einzel Kurz Frauen - Siegerin: Lou Jeanmonnot (Frankreich)

Fr, 06.12.: 10 km Sprint Männer - Sieger: È milien Jacquelin (Frankreich)

Sa, 07.12.: 7,5 km Sprint Frauen - Siegerin: Marketa Davidová (Tschechien)

So, 08.12., 14:30 Uhr: 15 km Massenstart Männer - Sieger: Eric Perrot (Frankreich)

So, 08.12., 17:10 Uhr: 12,5 km Massenstart Frauen - Siegerin: Elvira Öberg (Schweden)

13. bis 15. Dezember 2024: Hochfilzen (Österreich)

Nach Schweden folgt traditionell der Weltcup in Österreich. Und dort hat Franziska Preuß ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Deutsche gewann im Sprint - trotz eines Fehlers vor der Französin Sophie Chauveau. Platz 3 belegte Karoline Offigstad Knotten (Norwegen). Die 19-jährige Selina Grotian sprintete auf Rang 5. Bei den Männern schoss Johannes Thingnes Bø einen Fehler und gewann trotzdem, sein erster Sieg in diesem Winter. Hinter ihm landeten Sturla Holm Laegreid (Norwegen) und Fabien Claude (Frankreich). Philipp Nawrath blieb fehlerlos, musste aber auf der Strecke Federn lassen und kam als Achter ins Ziel. Insgesamt waren mal wieder fünf Norweger unter den besten Sieben.

Bei den Verfolgungs-Rennen schafften es zwei Deutsche aufs Podest: Vanessa Voigt und Franziska Preuß kamen hinter Lou Jeanmonnot ins Ziel. Nawrath konnte seinen 8. Platz halten. Es gewann wieder Johannes Thingnes Bø. In der Staffel zeigten die deutschen Frauen eine traumhafte Leistung und gewannen deutlich vor Frankreich (eine Minute Vorsprung). Die Männer leisteten sich eine Strafrunde und kamen nur auf Platz 5. Es gewannen die Franzosen vor Norwegen.

Fr, 13.12.: 7,5 km Sprint Frauen - Siegerin: Franziska Preuß (Deutschland)

Fr, 13.12.: 10 km Sprint Männer - Sieger: Johannes Thingnes Bø (Norwegen)

Sa, 14.12.: 10 km Verfolgung Frauen - Siegerin: Lou Jeanmonnot (Frankreich)

Sa, 14.12.: 12,5 km Verfolgung Männer - Sieger: Johannes Thingnes Bø (Norwegen)

So, 15.12.: 4x6 km Staffel Frauen - Sieger: Deutschland

So, 15.12.: 4x7,5 km Staffel Männer - Sieger: Frankreich

19. bis 22. Dezember 2024: Annecy-Le Grand Bornand (Frankreich)

Wieder im Weltcup-Kalender steht Annecy-Le Grand Bornand. Nach einem Jahr Pause kehrt der Biathlon-Zirkus damit nach Frankreich zurück. Wie auch schon 2022 werden insgesamt sechs Rennen ausgetragen: je zwei Sprints, zwei Verfolgungen und zwei Massenstarts. Den Männer-Sprint entschied Martin Uldal für sich (erster Weltcup-Sieg im fünften Rennen), der Johannes Thingnes Bø mit 1,4 Sekunden hinter sich ließ. Philipp Horn machte sein bestes Rennen der bisherigen Saison und verpasste als Vierter das Podest. Bei den Frauen verteidigte Franziska Preuß das Gelbe Trikot. Sie wurde beim Sieg von Justine Braisaz-Bouchet Zweite - mit einem Rückstand von 1,4 Sekunden. Selina Grotian (5.) und Vanessa Voigt (6.) komplettierten das sehr gute deutsche Gesamtergebnis.

Do, 19.12.: 10 km Sprint Männer - Sieger: Martin Uldal (Norwegen)

Fr, 20.12.: 7,5 km Sprint Frauen - Siegerin: Justine Braisaz-Bouchet (Frankreich)

Sa, 21.12.: 12,5 km Verfolgung Männer - Sieger: Johannes Thingnes Bø (Norwegen)

Sa, 21.12.: 10 km Verfolgung Frauen Siegerin: Franziska Preuß (Deutschland)

So, 22.12.: 15 km Massenstart Männer - Sieger: Tarjei Bø (Norwegen)

So, 22.12.: 12,5 km Massenstart Frauen - Siegerin: Selina Grotian (Deutschland)

09. bis 12. Januar 2025: Oberhof (Deutschland)

Nach der Weihnachtspause freuen sich die deutschen Fans auf zwei Heim-Wettbewerbe. Am Rennsteig in Oberhof schaffte Benedikt Doll im vergangenen Winter den Heimsieg (Sprint). Bei den Frauen siegte Justine Braisaz-Bouchet. Die Verfolger gingen an Endre Strömsheim (Norwegen) und Julia Simon (Frankreich). In den Staffel-Rennen waren die Norweger und die Französinnen nicht zu schlagen.

Do, 09.01., 14:20 Uhr: 7,5 km Sprint Frauen

Fr, 10.01., 14:20 Uhr: 10 km Sprint Männer

Sa, 11.01., 12:30 Uhr: 10 km Verfolgung Frauen

Sa, 11.01., 14:45 Uhr: 12,5 km Verfolgung Männer

So, 12.01., 12:20 Uhr: Single Mixed Staffel

So, 12.01., 14:30 Uhr: Mixed Staffel

15. bis 19. Januar 2025: Ruhpolding (Deutschland)

Nach Oberhof geht es weiter ins bayerische Ruhpolding. Anders als 2024 finden in dieser Saison zwei Einzel-Rennen und zwei Massenstarts statt. Nur die Staffel-Wettbewerbe bleiben im Programm. Im vergangenen Winter sicherten sich Frankreich (Frauen) und Norwegen (Männer) die Siege.

Mi, 15.01., 14:10 Uhr: 20 km Einzel Männer

Do, 16.01., 14:10 Uhr: 15 km Einzel Frauen

Fr, 17.01., 14:20 Uhr: 4x7,5 km Staffel Männer

Sa, 18.01., 14:20 Uhr: 4x6 km Staffel Frauen

So, 19.01., 12:30 Uhr: 15 km Massenstart Männer

So, 19.01., 15:00 Uhr: 12,5 km Massenstart Frauen

23. bis 26. Januar 2025: Antholz-Anterselva (Italien)

Vor der Weltmeisterschaft findet in der Regel der Weltcup in Antholz-Anterselva statt. In der italienischen Höhe, 1600 Meter über dem Meeresspiegel, kämpfen viele Athletinnen und Athleten mit den besonderen Bedingungen. In diesem Winter finden Sprint- und Verfolgungs-Wettbewerbe und normale Staffel-Rennen statt.

Do, 23.01., 14:30 Uhr: 7,5 km Sprint Frauen

Fr, 24.01., 14:30 Uhr: 10 km Sprint Männer

Sa, 25.01., 13:00 Uhr: 10 km Verfolgung Frauen

Sa, 25.01., 14:55 Uhr: 4x7,5 km Staffel Männer

So, 26.01., 12:05 Uhr: 4x6 km Staffel Frauen

So, 26.01., 14:45 Uhr: 12,5 km Verfolgung Männer

Biathlon-WM vom 12. bis 23. Februar 2025 in Lenzerheide (Schweiz)

2023 war Lenzerheide erstmals im Weltcup-Programm und der Testlauf für die Weltmeisterschaft 2025 lief gut. Ab dem 12. Februar geht es mit der Mixed Staffel in der Schweiz los, vor allem Lokalmatadorin Lena Häcki-Groß erhofft sich eine Medaille. Eine Sensation wäre Edelmetall für den besten Schweizer der vergangenen Saison: Sebastian Stalder. Fraglich ist, ob überhaupt bei den Männern jemand Johannes Thingnes Bø eine Goldmedaille entreißen kann? Am ehesten seine norwegischen Teamkollegen. Am 23. Februar endet die WM mit den Massenstart-Rennen.

Mi, 12.02., 14:30 Uhr: Mixed Staffel

Fr, 14.02., 15:05 Uhr: 7,5 km Sprint Frauen

Sa, 15.02., 15:05 Uhr: 10 km Sprint Männer

So, 16.02., 12:05 Uhr: 10 km Verfolgung Frauen

So, 16.02., 15:05 Uhr: 12,5 km Verfolgung Männer

Di, 18.02., 15:05 Uhr: 15 km Einzel Frauen

Mi, 19.02., 15:05 Uhr: 20 km Einzel Männer

Do, 20.02., 16:05 Uhr: Single Mixed Staffel

Sa, 22.02., 12:05 Uhr: 4x6 km Staffel Frauen

Sa, 22.02., 15:05 Uhr: 4x7,5 km Staffel Männer

So, 23.02., 13:45 Uhr: 12,5 km Massenstart Frauen

So, 23.02., 16:05 Uhr: 15 km Massenstart Männer

06. bis 09. März 2025: Nove Mesto na Morave (Tschechien)

Mit nur einer Woche Verschnaufpause folgen sechs Rennen im tschechischen Nove Mesto na Morave, dem WM-Ort von 2024. Neben zwei Sprints und zwei Verfolgungs-Rennen laufen die Biathletinnen und Biathleten je ein Staffel-Rennen.

Do, 06.03., 18:20 Uhr: 10 km Sprint Männer

Fr, 07.03., 18:20 Uhr: 7,5 km Sprint Frauen

Sa, 08.03., 14:55 Uhr: 12,5 km Verfolgung Männer

Sa, 08.03., 17:40 Uhr: 10 km Verfolgung Frauen

So, 09.03., 13:50 Uhr: 4x7,5 km Staffel Männer

So, 09.03., 16:45 Uhr: 4x6 km Staffel Frauen

13. bis 16. März 2025: Pokljuka (Slowenien)

Das vorletzte Rennen des Winters findet in Pokljuka statt. Slowenien kehrt nach einem Jahr Pause wieder zurück in den Weltcup-Kalender. Dieses Mal stehen je zwei Einzel-Rennen über die volle Distanz, Mixed-Staffeln und Massenstarts an.

Do, 13.03., 15:15 Uhr: 15 km Einzel Frauen

Fr, 14.03., 15:15 Uhr: 20 km Einzel Männer

Sa, 15.03., 13:05 Uhr: Mixed Staffel

Sa, 15.03., 15:45 Uhr: Single Mixed Staffel

So, 16.03., 13:05 Uhr: 12,5 km Massenstart Frauen

So, 16.03., 15:45 Uhr: 15 km Massenstart Männer

21. bis 23. März 2025: Oslo Holmenkollen (Norwegen)

Am Holmenkollen in Oslo werden 2025 die Disziplin-Wertungen und der Gesamtweltcup entschieden. Zum Abschluss treten Männer und Frauen im Sprint, in Verfolgung und zum Massenstart an. 2024 hießen die Siegerinnen Ingrid Landmark Tandrevold (Einzel) und Lena Häcki-Groß (Massenstart). Bei den Männern gewann Sturla Holm Laegreid im Einzel und den Massenstart. In der Single Mixed Staffel war Norwegen erfolgreich und in der Mixed Staffel Frankreich.