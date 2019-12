Die deutschen Biathleten haben zum Abschluss des Weltcups in Hochfilzen ihren ersten Staffel-Sieg seit gut drei Jahren nur knapp verpasst. Über 4x7,5 km mussten sich Philipp Horn, Johannes Kühn, Arnd Peiffer und Benedikt Doll den Norwegern hauchdünn geschlagen geben.

Dabei sah es über weite Strecken nach einem Sieg der deutschen Staffel aus: Philipp Horn lief einen knappen Vorsprung heraus, den seine Teamkollegen Kühn und Peiffer stetig ausbauen konnten. Beim letzten Wechsel betrug der Vorsprung der Deutschen vor Norwegen 43 Sekunden - doch dann kam Johannes Thingnes Bø. Er trotzte Schlussläufer Benedikt Doll Sekunde um Sekunde ab, bis er ihn schließlich auf der Zielgeraden überholte und mit zwei Sekunden Vorsprung ins Ziel kam.

Keine Platzierungen in den Einzelrennen

Den bislang letzten Weltcup-Sieg hatte eine deutsche Männerstaffel im Januar 2017 in Antholz gefeiert. Sprint-Olympiasieger Peiffer und Kühn blieben am Sonntag am Schießstand fehlerfrei. Horn, der für den erkrankten Erik Lesser kurzfristig ins Team gerückt war, kam bei seinem zweiten Staffel-Einsatz mit vier Nachladern durch, Schlussläufer Doll gab mit zwei Fehlern am Ende den Sieg aus der Hand. Beim Saisonauftakt in Östersund hatte das deutsche Quartett noch einen enttäuschenden achten Platz belegt.

In den Einzelrennen hatten die deutschen Männer zuvor in Österreich Topergebnisse verpasst. Im Sprint kam Ex-Weltmeister Doll auf Rang elf, in der Verfolgung war Kühn als Zwölfter bester Deutscher. Schon am Donnerstag (14.15 Uhr/ZDF und Eurosport) geht es beim dritten Weltcup des Winters in Le Grand Bornand/Frankreich mit einem Sprint weiter.