Lernen in Hochfilzen: Johannes Kühn (hinten) am Sonntag in der Staffel.

Johannes Kühn hat schon viele Niederlagen in seiner langen Karriere erlebt. In Hochfilzen stellt er sich erfolgreich gegen den Trend: mit seinem ersten Weltcup-Sieg, der einiges erzählt über den Wert des langen Atems.

Von Volker Kreisl, Hochfilzen

Biathleten brauchen Ruhe. Sie müssen sich am Schießstand voll konzentrieren, sie brauchen vollkommenes Gleichgewicht. Vor allem beim Stehendschießen müssen Körper und Geist in Balance sein. Der Verstand denkt an nichts, außer an den nächsten Treffer. Die Augen sind beruhigt und fixieren das Ziel, der Atem pumpt gleichmäßig in mittlerem Gang, die Finger wissen, was sie zu tun haben, der Rumpf stabilisiert die Schusshaltung, die Beine stehen fest auf Skiern und Matte. Dann bewegt sich, sachte, der rechte Zeigefinger.

Auch Johannes Kühn hatte am Sonntag im Staffelrennen die Position eingenommen. Ruhig stand er da, nahm die schwarze runde Scheibe aufs Korn, aber dann flog sein mühsam stabilisiertes Gleichgewicht auseinander wie ein Kartenhaus nach einem Windstoß. Der Schuss ging daneben, denn beim Abdrücken hatte Kühns Oberschenkel gezuckt.

Alles war dabei, Erkenntnisse, die wehtaten, aber auch ermutigender Sieg

Die Lernphase des leidenschaftlichen aber noch unfertigen Biathleten Johannes Kühn, 30, geht also weiter. "So manches kann man eben doch noch besser machen", erkannte Kühn schon nach dem Verfolgungsrennen am Tag zuvor. Auch da hatte er einen Rückschlag hinnehmen müssen, und doch war dieses Hochfilzner Wochenende für Kühn letztlich ein Erfolg. Mit Erik Lesser, Roman Rees und Philipp Nawrath hinter Norwegen, Frankreich und Russland knapp das Staffel-Podest verfehlt, insgesamt aber hatte Kühn nicht nur gelernt, sondern sich auch mit Erfolgserlebnissen gestärkt.

Alles war dabei, Erkenntnisse, die erst mal wehtaten, auch ein Sieg, den ihm keiner mehr wegnimmt und der sein Selbstbewusstsein auf lange Zeit stärken kann. Ja, der Oberschenkel hat am Sonntag beim ersten Schuss gezuckt, womit die Kugel außer Kontrolle geriet. Ob er davor besser regenerieren hätte können, ist fraglich, jedenfalls, sagte er, "war ich muskulär nicht auf der Höhe". Am Freitag aber, da hatte er seinen bislang größten Erfolg errungen, und zwar fast direkt nach seiner Rückbeförderung aus dem zweitklassigen IBU-Cup in den Zirkel der Besten.

Im Sprint schoss er nur einen Fehler, seine Laufstärke besorgte das Übrige. Am Ende gewann er seinen ersten Weltcup, nach knapp 20 Jahren als Biathlet, was auf eine außergewöhnliche Liebe zu diesem Sport hindeutet, der seinen Akteuren außergewöhnliche Fallstricke auslegt. Doch Kühn hat nie aufgegeben, auch als er nach seinen Goldmedaillen als Junioren-Biathlet jahrelang nicht mehr wirklich vorankam. Als Mittzwanziger, in jener Zeit, in der sich große Biathleten festigen und regelmäßig im Weltcup siegen, da lief Kühn zwar auch immer besser, aber seine Trefferbilder sahen oft so aus, als wären sie vom Muskel verzuckt.

Vor allem im vergangenen Winter, in dem er zahlreiche Rennen auf einem höheren zweistelligen Platz beendete, in dem er gegen Ende einmal 93. wurde und sogar vorzeitig ein Rennen verließ. Doch - aufgegeben hat er auch damals nicht, und jetzt zählt er wieder zum Weltcupteam, denn er lernt immer noch weiter, wie auch das aktuelle Wochenende dokumentierte.

"Den ersten Schuss habe ich noch halbwegs kontrolliert danebengeschossen", sagt Kühn

Eigentlich dachte Kühn vor dem Freitagssprint, das solle jetzt "einfach ein nur ein gutes Rennen werden", weil es ihm gerade nicht gut ging. Dann schoss er in seiner besseren Disziplin, dem Liegend-Anschlag sauber auf die Ziele, lief "schön" mit einem Gegner zusammen die nächste Runde, womit er Kräfte sparte, traf auch stehend alles, erholte sich bei der Abfahrt durch den Tunnel Richtung Ziel, erblickte dann noch eine Gruppe, und ließ diese auch noch hinter sich.

Man sollte also nicht zu früh einen Sieg abschreiben, das war die Lehre, umgekehrt aber auch nie zu sicher sein, seiner Kräfte und Konzentration als Biathlet. Am Samstag vermasselte er sich, nachdem er in einer grandiosen Kür über drei Viertel des Rennens alles richtig gemacht hatte, im letzten Schießen den zweiten großen Erfolg. Er verfehlte - ohne mit dem Muskel zu zucken - die ersten drei Scheiben. Wobei er den ersten Fehler noch selbstironisch kommentierte: "Den habe ich halbwegs kontrolliert danebengeschossen." Die anderen seien "richtig katastrophal schlecht" gewesen.

Es folgte dann noch der Sonntag, das Staffelrennen, das Kühn als zweiter Läufer so gut im Liegendschießen begonnen hatte und dann, nach einer Runde mit offenbar schweren Beinen, auf der Matte stehend abermals zu verballern schien. Doch was folgte, war vielleicht genauso wichtig wie sein erster Weltcupsieg: eine Art Überschreibung seiner Stehendschwäche. Er schoss zunächst abermals daneben, fixierte dann die Scheiben mit stechendem Blick und setzte den letzten Nachlader - kontrolliert - mitten hinein.

Johannes Kühn hat sich insgesamt bewährt an diesem Weltcupwochenende. Das Lernen in seinem geliebten Sport hört aber wohl nie auf.