Franziska Preuß gelingt als Zweite im Einzel von Östersund ein fulminantes Biathlon-Comeback, Vanessa Voigt wird Dritte . Kurz darauf - nicht weniger überraschend - vollbringen die deutschen Biathleten im Einzel den ersten Doppelerfolg der Männer seit fast sieben Jahren : Sieger Roman Rees und der Zweite Justus Strelow verfehlen je nur eine Scheibe - und laufen zudem ungeahnt flott in der Loipe. Warum sind die plötzlich wieder so gut? Was hat Cheftechniker Sebastian Hopf damit zu tun, über den Männertrainer Uros Velepec nach dem Rennen sagte: "Ich muss Hopfi und seinem Team danken für dieses überragende Material"? Nachfrage beim deutschen Wachser-Häuptling.

SZ: Herr Hopf, Sie und die Skitechniker der anderen Verbände dürfen seit dieser Saison kein Fluor mehr im Skiwachs verwenden. Am Sonntag wirkte es so, als sei das für die deutschen Athleten ein Vorteil. Ist dem so?

Sebastian Hopf: Nach den zwei Einzelrennen würde ich sagen, wir profitieren momentan davon, aber das kann sich sehr schnell ändern.

Welche Faktoren sind dafür entscheidend?

Durch kleinste Änderungen der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit kann sich ein gutes Wachs umgehend in ein schlechtes, langsames verwandeln.

Das Verbot von Fluor wurde eingeführt, weil es als schädlich für die Umwelt und auch Menschen gilt. Was hat sich dadurch für die Skipräparatoren verändert?

Fluor ist im Skiwachs das wichtigste Element. Es war in praktisch allen Skiwachsen drin - und wir müssen jetzt nach Ersatzstoffen suchen beziehungsweise sind seit zwei Jahren dabei, dies zu tun. Diese Suche ist sehr aufwendig und schwierig.

Detailansicht öffnen Die Chemie stimmt: Sebastian Hopf, 38, arbeitet seit 2013 als Skipräparator für die Biathlon-Nationalmannschaft des Deutschen Skiverbands, seit sieben Jahren ist er dort der Cheftechniker. (Foto: Deutscher Skiverband/oh)

Warum ist Fluor so wichtig?

Fluor ist extrem wasser- und schmutzabweisend, dadurch bleiben die Skier länger schnell. Je nasser der Schnee, desto wichtiger ist Fluor.

Warum genau?

Je wärmer es wird, umso mehr Wasser bildet sich. Das war am Wochenende in Östersund nicht der Fall, da war es kalt und trocken, also einfachere Bedingungen für die Wachser. Aber das kann am Mittwoch in der Männerstaffel schon ganz anders aussehen. Beim Langlaufen gleitet der Ski auf einem Wasserfilm, der durch die Reibung zwischen dem Skibelag und dem Schnee entsteht. Wenn es wärmer ist, bildet sich dort mehr Wasser, und dann kommt irgendwann der Punkt, an dem dieses Wasser unter dem Ski nicht mehr abgeführt werden kann. Der Wachsbelag saugt sich mit Wasser voll, und der Ski wird langsamer. Ohne Fluorzusatz geht dieses Vollsaugen schneller und intensiver.

Was machen Sie anders als etwa die norwegischen Wachser?

In der Szene weiß niemand so genau, was der andere macht. Es ist ja ein großes Geheimnis, welches Wachs man da genau anwendet.

Bei allen anderen Faktoren, Laufform, Trefferquote, Windglück, mentale Verfassung - wie entscheidend ist die Qualität der Skipräparation?

Wenn es wie bei unseren Athleten am Sonntag um die Plätze auf dem Podium geht, kann man mit einem Ski schon dazu beitragen, dass einer gewinnt oder nur Fünfter oder Sechster wird. Es ist schwierig, das in Zahlen zu bemessen, aber ohne gutes Material hat man bei der Leistungsdichte im Weltcup eigentlich keine Chance.

Detailansicht öffnen Roman Rees gewann den Einzel-Wettbewerb von Östersund. (Foto: Petter Arvidson/Bildbyran/Imgo)

Wenn es um die längere Haltbarkeit der Wachsschichten geht, hat das Fluorverbot im Biathlon, Skilanglauf und bei den Kombinierern eventuell eine größere Relevanz als bei den Alpinisten, die ja viel kürzer unterwegs sind?

Ja, Wachs hat im Biathlon einen deutlich größeren Einfluss als bei Ski alpin, zumal die Athleten dort zumindest bei den technischen Disziplinen hauptsächlich auf den Stahlkanten fahren.

Befürworten Sie das Verbot?

Es ist nicht verkehrt, toxische Stoffe aus der Arbeitsumgebung und Umwelt herauszunehmen. Es geht ja auf eine EU-Verordnung zurück, wonach Fluor in der Industrie sukzessive zurückgefahren werden soll. Die Sportverbände gehen gleich einen Schritt weiter, um mit einem gewissen grünen Fußabdruck dazustehen. Für die Gesundheit von uns Skitechnikern ist es sicher von Vorteil, dass solche Stoffe nicht mehr verwendet werden.

Aber?

Insgesamt befürchte ich, werden die Lücken zwischen den Nationen und Skimarken größer. Es wurde zuvor argumentiert, dass das Verbot den kleineren Nationen mit weniger Möglichkeiten zugutekäme, weil sich so das Niveau angleiche. Das trifft nun gar nicht zu - es ist eher umgekehrt, dass jetzt die Nationen, die viel Manpower und viel Kapital haben, in der Entwicklung auch mehr machen konnten in den vergangenen zwei Jahren, sodass es zumindest am Anfang für die kleinen Nationen eher ein Nachteil als ein Vorteil sein wird.

Wo würden Sie da das deutsche Team einsortieren?

Wir können sagen, dass wir vorne mit dabei sind, aber dass uns die Skandinavier finanziell und generell voraus sind. Biathlon ist dort Nationalsport, die haben viel mehr Leute mit dem Interesse, sich in Skiwachsfragen zu verwirklichen.

Also hoffen auf kalte, trockene Tage?

Nach dem letzten Wochenende kann ich ein bisschen entspannter sein, wir haben bei diesen Bedingungen einen ganz guten Weg gefunden. Wir wissen aber nicht, wie wir bei nasseren Verhältnissen dastehen. Wir sind ständig am Testen und probieren mit unterschiedlichen Wachsarten und -schichten, es ist eine neue Wissenschaft geworden. Es wird jeden Tag aufs Neue eine Fleißarbeit.