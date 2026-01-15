Am Dienstag gab es diesen Moment der Stille in Ruhpolding, eine kleine Gedenkfeier in der Schlosskapelle im Ort. Ein enger Kreis an Menschen fand sich ein in Trauer um den Biathleten Sivert Bakken, der zur selben Stunde in Norwegen beigesetzt wurde. In Bakkens Heimatstadt Lillehammer läuteten die Glocken des Abschieds, ehe am Mittwoch im Chiemgau das frivole Gebimmel des Biathlonsports die Normalität einläutete. Aber kann es so schnell wieder normal werden, wenn so viel ungeklärt ist?
Tod des Biathleten Sivert BakkenDas Rätsel um die Höhenmaske
Woran starb der Biathlet Sivert Bakken, der zum Todeszeitpunkt ein Gerät auf dem Gesicht trug, das spezielle Bedingungen simuliert? Nachforschungen beim Weltcup in Ruhpolding.
Von Korbinian Eisenberger, Ruhpolding
Franziska Preuß im Interview:„Lauras Tod hat mich schwer beschäftigt“
Franziska Preuß hat das erfolgreichste Jahr ihrer Biathlonkarriere hinter sich. Vor dem Weltcup in Ruhpolding spricht Deutschlands Sportlerin des Jahres über ihre Heimat, ihre Einsamkeit – und erzählt, was sie als Zimmergenossin von Laura Dahlmeier gelernt hat.
