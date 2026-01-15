Am Dienstag gab es diesen Moment der Stille in Ruhpolding, eine kleine Gedenkfeier in der Schlosskapelle im Ort. Ein enger Kreis an Menschen fand sich ein in Trauer um den Biathleten Sivert Bakken, der zur selben Stunde in Norwegen beigesetzt wurde. In Bakkens Heimatstadt Lillehammer läuteten die Glocken des Abschieds, ehe am Mittwoch im Chiemgau das frivole Gebimmel des Biathlonsports die Normalität einläutete. Aber kann es so schnell wieder normal werden, wenn so viel ungeklärt ist?