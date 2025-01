Wo sie ging und stand, wurde sie von „Franzi, Franzi“-Chören empfangen und begleitet, die Biathlon-Tage in Ruhpolding 2025 werden Franziska Preuß als Festspiele in Erinnerung bleiben. Dem zweiten Platz im Einzel und dem Sieg in der Staffel, die sie als Schlussläuferin ins Ziel brachte, ließ die 31-Jährige bei ihrem Heim-Weltcup einen zweiten Platz im Massenstart folgen. Am Sonntag gewann die Schwedin Elvira Öberg vor Preuß und Jeanne Richard aus Frankreich. „Es war schon zäh, ich hab’ auf die Zähne beißen müssen“, sagte Preuß nach dem Rennen am ARD-Mikro. „Aber das Publikum schreit einen so gut nach vorn, man kann dann gar nicht anders.“