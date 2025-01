Biathlon in Ruhpolding

Franziska Preuß kreidet dem Ruhpoldinger Stadionsprecher ihren Fehler beim Stehendschießen an, der sie den Sieg im Einzel kostete. Karlheinz Kas reagiert mit Bestürzung.

Von Korbinian Eisenberger, Ruhpolding

Wenn es an den Schießstand geht, wird der Biathlonsport zum Millimeterspiel. Details können entscheidend sein – und so war das auch diesmal: Franziska Preuß war soeben zum zweiten Mal auf die Matte getreten, zum Stehendschießen im Einzelrennen von Ruhpolding. Sie drückte ab – und löste ein enttäuschtes Raunen im Publikum aus. Preuß hatte bei ihrem Heimrennen die erste Scheibe verfehlt, verpasste so den Sieg und hatte nach dem Rennen eine Erklärung: den Stadionsprecher.