DSV-Präsident Jörg Flechtner begrüßt das Signal aus dem Chiemgau. „Das ist ein starkes und wichtiges Commitment für den Biathlonsport in Deutschland“, sagt Flechtner. Mit Blick auf die Weltmeisterschaften 2023 in Oberhof sagt er, habe Deutschland seine Organisationsstärke zuletzt unter Beweis gestellt. Hermann Hipf, Präsident des Organisations-Komitees Ruhpolding spricht von einer Chance für Ort und Region. „Eine Weltmeisterschaft setzt nachhaltige Impulse für Infrastruktur, Tourismus und internationale Sichtbarkeit. Wir freuen uns über den konstruktiven Dialog mit dem DSV und wollen diesen Weg gemeinsam weitergehen.“



Die kommenden zwei Jahre, heißt es in einer Mitteilung des Skiverbands, „werden DSV und Gemeinde nun gemeinsam nutzen, um ein tragfähiges und nachhaltiges Konzept zu erarbeiten und die weiteren Schritte im Verfahren abzustimmen“. In den nächsten Monaten wird sich zudem entscheiden, ob die Bewerbung Oberstdorfs für die Nordische Ski-WM 2031 erfolgreich ist. Dieses Ergebnis hat Einfluss darauf haben, ob Ruhpolding sich für 2032, 2033 oder für beide Jahre bewirbt. Die Entscheidung über die Vergabe der Weltmeisterschaften 2032 und 2033 trifft der Biathlon-Weltverband im Herbst 2028. Ruhpolding war bereits mehrfach Gastgeber von Biathlon-Weltmeisterschaften, zuletzt 2012.