Wintersportler und Wärme werden selten miteinander warm, das liegt in der Natur der Sache. Je höher die Temperaturen, desto matschiger die Schneeschicht, über die Leistungssportler möglichst schnell gleiten sollen. Anders gesagt: Bei Plusgraden verändert sich eine Langlaufloipe im Laufe eines Tages meist dahingehend, dass der Ski immer langsamer wird und irgendwann festpappt. Und weil dem so ist, wird jetzt in der Biathlon -Szene ziemlich heftig gestritten.

Grund ist eine Regeländerung, wegen der die weltbesten Skijäger befürchten, dass sie künftig häufiger zu jenen zählen, die vom Schnee gebremst werden: Anders als bisher werden die besten dreißig Athletinnen und Athleten im Biathlon-Weltcup in der am Samstag beginnenden Saison nicht mehr mit niedrigen Startnummern belohnt. Das heißt, sie beginnen ihren Wettkampf nicht mehr zu einem frühen Zeitpunkt. Der Reform des Biathlon-Weltverbands IBU zufolge kommen sie in den Sprint- und Einzelwettbewerben künftig erst deutlich später zum Zug: in Startgruppe drei, mit Nummer 46 bis 75.

Unter den bekanntesten und erfolgreichsten Biathleten ist, gelinde gesagt, Unzufriedenheit zu vernehmen: „Wir werden Bedingungen haben, die nicht fair sein werden“, sagte der zweimalige Olympiasieger Quentin Fillon Maillet aus Frankreich dem Sender Eurosport. Die Italienerin Lisa Vitozzi, Gesamtweltcupsiegerin des vergangenen Winters, wirkt auch nicht begeistert. „Am Ende spielt es wieder keine Rolle, was wir Athleten denken“, sagte sie unlängst, während sich der fünfmalige Olympiasieger Johannes Thingnes Bö aus Norwegen mehr um die Zuschauer sorgt. „Niemand will ein Rennen vierzig Minuten lang schauen, bevor die Top-Athleten schießen“, sagte Bö dem Sender TV2. „Ich weiß, dass ein Großteil der Biathleten dagegen ist“, fasste Sebastian Samuelsson aus Schweden es zusammen, ehe sich nun auch ein deutscher Biathlet zu Wort meldete.

Johannes Kühn aus dem deutschen Biathlon-Ort Ruhpolding ist wie Samuelsson Mitglied im Athletenkomitee, jenem Gremium, das bei der Entscheidungsfindung vom Weltverband angehört wurde - aber offenbar nicht zu überzeugen wusste. „Wir haben ziemlich lang und ziemlich oft Meetings mit der IBU gehabt. Am Ende haben wir aber eigentlich gar nichts bewirkt. Wir haben einen Haufen Zeit verschwendet“, sagt Kühn. Es sei „sehr schade“, dass die IBU zu keinem Kompromiss bereit gewesen sei. „Wir haben viele gute Vorschläge gemacht.“

Eine Idee des Athletenkomitees war offenbar, die Weltcup-Besten zusammen und eng gestaffelt mit deutlich niedrigeren Nummern starten zu lassen, wie am Mittwoch von IBU-Sprecher Christian Winkler zu erfahren war: „Aus unserer Sicht ist damit das Problem nicht gelöst, das wir gesehen haben“, sagte Winkler. Wohl auch, weil es dann so ähnlich wie bisher gelaufen wäre.

Es geht bei all dem um die wichtigste Währung im Wintersport: TV-Zeit und TV-Geld. Im Wettbewerb bei immer weniger Schnee und Eis gilt es sich zu behaupten - und da sahen die Verantwortlichen der IBU offenbar Reformbedarf. „Wir haben zuletzt einen leichten Rückgang an Einschaltquoten festgestellt“, berichtet Winkler, was unter anderem auf die Suspendierung der russischen Sportler zurückzuführen sei, aber womöglich nicht nur. Die Entwicklung sei im Biathlon zwar nicht besorgniserregend. Aber Gedanken habe man sich trotzdem gemacht, „eher prophylaktisch“, so Winkler. „Natürlich ist da auch ein kommerzieller Aspekt dahinter. Wir tragen als Weltverband Sorge, dass unser Sport gut vermarktbar ist.“ Also habe man den Modus überdacht und verändert. „Es geht uns darum, spannendere Wettbewerbe zu schaffen als bisher“, so der IBU-Sprecher.

Der Biathlon-Dominator Johannes Thingnes Bö würde da widersprechen und hat sich auch bereits im norwegischen Fernsehen geäußert: „Es wird das Gegenteil passieren“, prognostiziert Bö: „Wenn die Menschen zum Biathlon schalten und keinen der Besten sehen, werden sie wieder umschalten, und wir werden Zuschauer verlieren.“

Die kritischen Stimmen eint, dass sie allesamt von Athleten stammen, die bisher der ersten oder zweiten Startgruppe angehörten. Der alten Regel zufolge hätten sie bei den ersten Einzel- und Sprintrennen am kommenden Wochenende in Kontiolahti in Finnland von ihren guten Ergebnissen des Vorwinters profitiert und eine niedrigere Startnummer erhalten. Dieser Vorteil wird nun anderen zuteil, die weniger bekannt und erfolgreich sind - oder nachrücken. Dazu gehören die drei deutschen Nachwuchstalente Johanna Puff, Julia Tannheimer und Julia Kink, die in Kontiolahti im Aufgebot des Deutschen Skiverbands (DSV) stehen. Zudem könnten jene profitieren, die bisher so gut wie gar keine Chancen hatten: die sogenannten Ski-Exoten.

Zu ihnen zählt Darcie Morton, die derzeit einzige australische Biathletin im Weltcup. Bisher war sie stets mit Startnummern jenseits der 50 unterwegs, vergangene Saison hat sie nicht einen Weltcuppunkt gesammelt. In diesem Winter kann sie erstmals sogar auf eine einstellige Startnummer hoffen: Ihr kommt die Reform also besonders entgegen. Sie sehe „mehr Chancengleichheit für alle Nationen, vor allem bei schwierigen Wetter- und Schneeverhältnissen“, erklärt die 24-Jährige auf Nachfrage: „So haben auch die schwächeren Athleten eine Chance, mit den Top-Leuten mitzufahren und unter die besten 40 zu kommen.“ Anders als Bö sieht sie für die Fernsehzuschauer eine Verbesserung, weil es sich lohne, das gesamte Rennen über neunzig Minuten zu verfolgen und nicht nur die ersten dreißig bis vierzig Minuten.

Holen die Fans im Stadion nach dem Startsignal künftig erst einmal in Ruhe Bratwurst und Glühwein? Schalten die Fernsehzuschauer nun zwar später ab, aber auch erst später ein? Die IBU beginnt in Kontiolahti mit einer vierwöchigen Testphase. „Wenn es nicht funktioniert, ändert man es wieder“, sagt Winkler. Ob die IBU auch darüber nachgedacht hat, ein Auslosungssystem einzuführen, bei dem abwechselnd jeder Athlet mal in Startgruppe eins, zwei oder drei platziert wird? „Intuitiv“ fände er diese Idee nicht schlecht, erklärt Winkler, eventuell sei darüber zu sprechen. Für die neue Regel wird jedenfalls entscheidend sein, ob Sportler und Publikum mit ihr warm werden.