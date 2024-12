Nach einem bangen Blick auf die Anzeigetafel fiel Franziska Preuß erschöpft in den Schnee. Doch das Lächeln kehrte im schicken gelb-roten Trikot ganz schnell zurück, denn schließlich kletterte die deutsche Biathletin zum vierten Mal in Serie aufs Podest. Dank einer Gala am Schießstand stürmte sie im Sprint von Annecy-Le Grand Bornand auf Rang zwei, gerade einmal 1,4 Sekunden fehlten zum zweiten Saisonsieg.

Und das, obwohl Preuß sich gesundheitlich nicht einmal wirklich wohlfühlte. Die schon so oft von Rückschlägen ausgebremste Hoffnungsträgerin verzichtete nach dem Zieleinlauf als Vorsichtsmaßnahme gar auf Interviews. Auch wegen des leichten Kratzens im Hals konnte sie die mit einem Schießfehler belastete Französin Justine Braisaz-Bouchet auf der Schlussrunde nicht ganz halten, ein Vorsprung von 4,6 Sekunden reichte auf der letzten Schleife der 7,5 Kilometer nicht aus.

„Sie hat für sich die perfekte Einstellung beim Schießen gefunden“, sagte ARD-Experte Erik Lesser. Dann reiche es mit ihrem Grundniveau auch zu einem Spitzenergebnis, wenn sie sich „auf der Strecke nicht ganz so gut fühlt“. In sechs Saisonrennen war die im Frühjahr an den Nasennebenhöhlen operierte Bayerin nie schlechter als Fünfte, wurde zuvor schon zweimal Dritte und einmal Erste.Mit ihrem ersten zweiten Platz des Winters baute Preuß den Vorsprung im Gesamtweltcup auf die nicht unter den besten 30 platzierte Französin Lou Jeanmonnot auf 97 Punkte aus, auch im Sprintweltcup zog sie weiter davon. Unabhängig vom Ergebnis in der Verfolgung wird die Bayerin das Gelbe Trikot auch am Sonntag im Massenstart tragen dürfen, das Rote Trikot hat sie sogar schon für den Heimweltcup in Oberhof Anfang Januar sicher.

„Wir hatten eine richtig gute Woche in Hochfilzen. Wir sind bereit, um auch hier in Le Grand Bornand richtig abzuliefern“, hatte Frauen-Trainer Sverre Olsbu Röiseland angekündigt – und sein Team lieferte mit drei Athletinnen unter den besten Sechs. Selina Grotian (1 Strafrunde/+20,1 Sekunden) stellte mit Rang fünf ihr bestes Weltcupergebnis aus der Vorwoche ein. „Ich bin soweit zufrieden“, sagte die 20-Jährige: „Dass es liegend wieder richtig klappt, stimmt mich richtig positiv. Es freut mich total.“

Direkt dahinter überzeugte auch Vanessa Voigt (0/+22,8) erneut mit Rang sechs. „Ein tolles Ergebnis für die Mannschaft. Gleich drei Frauen haben ein super Rennen gemacht“, lobte Lesser. Allerdings verpasste die aus dem IBU-Cup zurückgekehrte Anna Weidel (0/+1:40,0) ebenso wie die 19 Jahre alte Julia Tannheimer (2/+2:19,0) die Punkteränge. Julia Kink hatte wegen Infektsymptomen kurzfristig das gesamte Rennwochenende absagen müssen.

Neben den Frauen (14.45 Uhr) bestreiten auch die Männer (12.30 Uhr) am Samstag ihre Verfolgung. Nach starken Sprints haben Philipp Horn als Vierter und der sechstplatzierte Philipp Nawrath gute Ausgangspositionen und können auf das zweite Männerpodest der Saison hoffen. Zum Jahresabschluss stehen am Sonntag (12.30 und 14.45 Uhr/alles ARD und Eurosport) die beiden Massenstarts an.