25. Januar 2019, 16:07 Uhr Biathlon Peiffer verpasst Podest in Antholz

Als bester deutscher Biathlet läuft Arnd Peiffer beim Sprint-Weltcup auf Rang neun. Die Rodler Toni Eggert/Sascha Benecken gewinnen bei der WM den Sprintwettbewerb. Und die deutschen Fußballer tragen das erste Heimspiel in der EM-Qualifikation in Mainz aus.

Sportmeldungen in Kürze

Biathlon, Weltcup: Die deutschen Biathleten haben beim erneuten Erfolg von Überflieger Johannes Thingnes Bö das Podest deutlich verpasst. Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) war beim Weltcup in Antholz im Sprint über zehn Kilometer auf Rang neun bester Athlet des Deutschen Skiverbandes (DSV). Der Sprint-Olympiasieger lag nach zwei Schießfehlern 43,9 Sekunden hinter Bö (Norwegen), der in 23:53,9 Minuten (ein Schießfehler) im 13. Einzelrennen des Winters schon den zehnten Sieg feierte.

Rolden, WM: Die Rodel-Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) haben zum Auftakt der Heim-WM in Winterberg erstmals auch den Titel im Sprintwettbewerb gewonnen. Beim deutschen Doppelerfolg verwies das Duo aus Thüringen die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) mit nur zwölf Tausendstelsekunden Vorsprung auf Rang zwei. Bronze holte das Doppel Thomas Steu/Lorenz Koller aus Österreich, die Lokalmatadoren Robin Geueke/David Gamm belegten den siebten Platz. Wendl/Arlt wurden bei der dritten Austragung des nicht-olympischen Sprints auf WM-Niveau damit erstmals geschlagen, der noch junge Wettbewerb wird seit 2016 ausgefahren. Die Entscheidung fällt dabei in nur einem Lauf, die Zeitmessung beginnt mit fliegendem Start etwa 100 Meter nach der Startrampe.

Fußball, Nationalmannschaft: Die deutsche Nationalmannschaft wird ihr erstes Heimspiel in der EM-Qualifikation gegen Estland am 11. Juni (20.45 Uhr/RTL) in Mainz austragen. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bekannt. Den Auftakt des Länderspieljahrs bildet die Begegnung mit Serbien am 20. März in Wolfsburg.