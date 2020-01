Die deutschen Biathleten bestreiten den Heimweltcup in Oberhof ohne Erik Lesser. Der 31 Jahre alte Doppel-Weltmeister von 2015 wurde von Bundestrainer Mark Kirchner nicht nominiert, er wird stattdessen beim zweitklassigen IBU-Cup in Osrblie/Slowakei an seiner Form feilen. "Erik hat, auch aufgrund von gesundheitlichen Problemen, nicht die Leistungen gebracht, die wir von ihm erwarten", sagte Kirchner. Für ihn rutscht Lucas Fratzscher ins Team, der in der IBU-Cup-Gesamtwertung derzeit Platz eins belegt. Bei den Frauen stößt Franziska Hildebrand zurück zur Mannschaft, der Einsatz von Franziska Preuß (Nasennebenhöhlenerkrankung) ist noch unsicher. In Oberhof stehen für Frauen und Männer je ein Sprint (Donnerstag und Freitag), die Staffel (Samstag) und ein Massenstart (Sonntag) an.