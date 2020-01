Oberhof (dpa) - Zum Abschluss des Heim-Weltcups in Oberhof peilen die deutschen Biathleten in den beiden Massenstart-Rennen den vierten Podestplatz an. Bei den Damen ist heute Denise Herrmann als Einzelkämpferin unterwegs. Die ebenfalls startberechtigte Franziska Preuß fehlt nach einer Erkrankung. Die anderen Damen sind aufgrund ihrer bisherigen Leistungen nicht im Feld der besten 30 dabei. Die Herren (14.30 Uhr) hingegen sind mit Arnd Peiffer, Benedikt Doll, Simon Schempp, Philipp Horn und Johannes Kühn stark vertreten. Zuvor hatten Herrmann als Sprint-Zweite, Kühn als Sprint-Dritter und die Herren-Staffel auf Rang drei überzeugt.