Nach Kritik an Lkw-Transport: Neues Schnee-Depot für Oberhof

Oberhof (dpa) - Nach dem umstrittenen Kunstschnee-Transport von Gelsenkirchen nach Oberhof soll für den Biathlon-Weltcup in Thüringen künftig ein neues Depot angelegt werden. Das berichtet die "Ostthüringer Zeitung" (Montag). Damit soll neben dem Weltcup vor allem die WM 2023 abgesichert werden. Der Bau soll bereits in diesem Jahr beginnen. Zudem soll das vorhandene Depot an der Skihalle überdacht werden, nachdem lediglich ein Drittel der Reserven den Sommer überstanden hatte.