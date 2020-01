Sprint der Frauen in Oberhof im Liveticker

Denise Herrmann - bei einem Rennen in Hochfilzen

Bislang blieben die deutschen Biathletinnen in dieser Saison ohne Podestplatz - nun hoffen sie in Oberhof auf bessere Platzierungen.

Hier geht es zum Liveticker: https://liveticker.sueddeutsche.de//wintersport/biathlon/oberhof/2020-01-09.html

Hier wird das Rennen im TV übertragen: ARD und Eurosport

Nach dem historisch schwachen ersten Trimester ohne Podestplatz hoffen die deutschen Biathletinnen zum Auftakt des Heim-Weltcups in Oberhof auf die Trendwende. Für den Sprint ist allerdings Regen vorhergesagt. Auch der Wind am Schießstand ist immer wieder tückisch und die mit dem Kunstschnee von Gelsenkirchen präparierte Strecke könnte tief und schwer zu laufen sein. Sollte sie ihre Leistungen am Schießstand stabilisieren, ist Verfolgungsweltmeisterin Denise Herrmann Anwärterin auf das Podium.

Nach dem Ausfall von Franziska Preuß geht es für Rückkehrerin Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz, Maren Hammerschmidt, Marion Deigentesch und Janina Hettich auch um die WM-Norm, die bisher nur Herrmann und Preuß haben.