Fremde Galaxien sind manchmal nur ein paar Meter entfernt. Die deutschen Biathlon -Männer konnten sie durchaus sehen in Oberhof: Wenn sie in diesen Tagen in der Arena am Rennsteig ihre Sachen nach den Einzelrennen zusammenpackten, standen die Besten bei der Siegerehrung nebenan und ließen sich feiern. Die Konkurrenz erhielt Trophäen aus Holz überreicht, das Maskottchen dazu, auf den Tribünen jubelten ihnen noch ein paar ausdauernde Fans zu. Und natürlich wollten Philipp Nawrath, Johannes Kühn und Co. Teil dieser Party sein. Doch der Gastgeber stand überwiegend zerknirscht am Rand.

Man musste nur in die Augen von Philipp Horn schauen nach der Verfolgung am Samstagnachmittag: sein Blick leer, das Herz schwer. „Ich bin richtig am Boden“, sagte Horn nach Platz 45 und gleich sechs Fehlern am Schießstand, „ich guck da hoch auf die Tribüne und sehe meine Familie, würde ultra gerne mitfeiern. Aber ich bin gerade nur enttäuscht.“ Zufrieden mit diesen Tagen konnte keiner seiner Kollegen sein, Platz drei in der Single-Mixed-Staffel am Sonntag besänftige die Gemüter nur bedingt. Auf den Podien in den Solorennen: Franzosen, jede Menge sogar, Norweger, aber keine Deutschen. Über einen 16. Platz ist bei ihnen niemand hinausgekommen. Die Weltspitze bewegt sich gerade in einer anderen Welt.

Vor einem Jahr hatte sich noch Benedikt Doll den Sprintsieg in Oberhof geschnappt, doch nach seinem Karriereende klafft eine große Lücke im deutschen Team. Philipp Nawrath, 31, als Zehnter der Gesamtwertung noch bester Deutscher, konnte immerhin das Gefühl mitnehmen, dass die Beine bei ihm machen, was sie sollen. In der Verfolgung gelang ihm die zweitbeste Laufzeit hinter Branchengröße Johannes Thingnes Bø. Nur werden dafür eben keine Trophäen oder Preisgelder überreicht. Und überhaupt, vier Fehler am Schießstand sind nicht konkurrenzfähig. Vor allem das Schießen plagte die Deutschen in Oberhof: 17 Patzer im Sprint, 25 in der Verfolgung. Ein Grundsatzproblem wollte Sportdirektor Felix Bitterling darin aber nicht erkennen. Seine Theorie: „Das Problem ist zwischen den Ohren“, sagte er vor dem ZDF-Mikrofon. Zu vielen Athleten flatterten die Nerven vor dem Heimpublikum. Allein Justus Strelow überzeugte am Schießstand und sorgte so für den ersten Podiumsplatz in Oberhof mit Selina Grotian.

Auch Routiniers ließen sich von der Kulisse in Oberhof beeindrucken

Oberhof-Debütant Simon Kaiser hatte versucht, mit Atemübungen gegen die Nervosität anzukommen, aber auf der Matte am Schießstand konnte der 25-Jährige die Kulisse dann nicht ausblenden. „Da wird alles leise hinter einem, darauf ist man erst mal gar nicht vorbereitet“, sagte er, das typische Jubeln der Fans bei jedem Schuss hätte ihn dann völlig aus dem Konzept gebracht, „weil ich aktiv hingehört habe.“ Manche Erfahrungen muss man eben erst machen, um zu lernen. Doch auch seine weitaus geschulteren Kollegen schienen sich vom Publikum beeindrucken zu lassen. „Man weiß, man hat es selber in der Hand und muss ‚nur noch treffen‘. Das ist immer so einfach gesagt“, sagte Philipp Nawrath, das Ruhefinden ist eben auch nach vielen Jahren noch eine Herausforderung. „Vielleicht muss man ein bisschen das Motto zurückholen: Nichts muss, alles kann.“

Auch im Nachwuchsbereich gibt es wenig Hoffnung auf Besserung

In den besten Nationen herrscht ein starker Konkurrenzkampf um die Startplätze im Weltcup, bei den Deutschen sieht die Situation anders aus. „Wir haben leider zu wenig von den Jungen, die früh in die nächste Serie aufsteigen und die richtig Druck machen“, sagte Felix Bitterling, für die Zukunft stehen die Zeichen gerade also nicht gerade auf Besserung. Selbst im IBU-Cup, der zweiten Liga des Biathlons, stehen drei Norweger an der Spitze, wirklich junge deutsche Talente treten gerade nicht in Erscheinung. Auch Danilo Riethmüller, der mit Philipp Nawrath in diesem Winter für die einzigen Podestplätze der deutschen Männer in Einzelrennen im Weltcup gesorgt hatte, ist mit 25 Jahren schon dem Nachwuchsalter entwachsen. Talente wie Julia Tannheimer, 19, und Selina Grotian, 20, sucht man bei den Männern vergebens.

Und so kam es, dass in Oberhof die Stadionregie französische Klassiker einspielte, um die Erfolge der Konkurrenz zu untermalen: In den Einzelrennen waren die Französinnen und Franzosen auf den Podien besonders stark vertreten. Auf Sprint-Siegerin Paula Botet folgte Lou Jeanmonnot als Beste in der Verfolgung, ein dreifacher Erfolg im Sprint der Männer unterstrich den Status der Sportnation: sie können es bei beiden Geschlechtern und übertrumpfen damit gerade sogar die Norweger. „Da ist sehr viel Stolz und Befriedigung gerade“, sagte Männertrainer Simon Fourcade dem Sender ZDF. Auch für die Franzosen galt es allerdings, so manche Durststrecke zu überstehen: Quentin Fillon Maillet, 2022 in Peking noch mit fünf Olympiamedaillen dekoriert, befreite sich mit dem Sprinterfolg nach fast drei Jahren ohne Sieg in einem Einzelrennen.

Nach den zwei Mixed-Staffeln am Sonntag geht es schon am Mittwoch für die Biathleten in Ruhpolding weiter. Wieder vor Heimpublikum also. Und das ist dann ein ernüchterndes Oberhof-Fazit: Was vor allem Lust entfachen sollte, ist für die deutschen Männer gerade viel mehr eine Bürde.