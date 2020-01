Oberhof (dpa) - Die deutschen Biathletinnen und Biathleten hoffen beim Heim-Weltcup am heutigen Samstag in den beiden Staffelrennen auf die nächsten Podestplätze. Die Damen gehen mit Vanessa Hinz, Janina Hettich, Maren Hammerschmidt und der Sprint-Zweiten Denise Herrmann als Schlussläuferin ins Rennen. Bei den Herren ruhen die Hoffnungen auf Philipp Horn, dem Sprint-Dritten Johannes Kühn, Olympiasieger Arnd Peiffer und Benedikt Doll. Die Bedingungen auf der Strecke dürften noch schwieriger werden, da es auch am Freitagabend stark regnete und die ohnehin schon arg strapazierte Kunstschnee-Loipe weiter in Mitleidenschaft gezogen wurde.