Zum Hauptinhalt springen

BiathlonNorwegischer Weltcupsieger stirbt mit 27 Jahren

Der norwegische Biathlet Sivert Guttorm Bakken ist gestorben. (Archivbild)
Der norwegische Biathlet Sivert Guttorm Bakken ist gestorben. (Archivbild) (Foto: Vesa Moilanen/Lehtikuva/dpa)
  • Der norwegische Biathlet Sivert Guttorm Bakken wird mit 27 Jahren tot in seinem Hotelzimmer im italienischen Lavazè aufgefunden.
  • Bakken feierte 2022 seinen ersten Weltcup-Sieg, musste aber wegen einer Herzmuskelentzündung pausieren und gab erst 2024/25 sein Comeback.
  • Die Biathlonszene zeigt sich erschüttert über den Tod des Talents, über die Hintergründe ist noch nichts bekannt.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

Der norwegische Biathlet Silvert Guttorm Bakken wird tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Die Biathlonszene ist erschüttert.

Der norwegische Biathlet Sivert Guttorm Bakken ist gestorben. Das teilten der nationale Verband und der Biathlon-Weltverband mit. Demnach ist der 27-Jährige tot in seinem Hotelzimmer im italienischen Lavazè aufgefunden worden. Über die Hintergründe ist noch nichts bekannt.

„Unsere Gedanken sind in erster Linie bei Siverts Familie und allen, die ihm nahestanden, sowohl in Norwegen als auch im Ausland. Wir kooperieren mit den italienischen Behörden vor Ort“, sagte Emilie Nordskar als kommissarische Generalsekretärin des norwegischen Biathlon-Verbandes.

Weltverbands-Präsident Olle Dahlin zeigte sich „zutiefst erschüttert und traurig über die tragische Nachricht“. Siverts Comeback sei „eine Quelle immenser Freude für die gesamte Biathlon-Familie und ein inspirierendes Beispiel für seine Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit“ gewesen, sagte der Schwede in einer Pressemitteilung: „Sein Tod in so jungen Jahren ist unfassbar, doch er wird unvergessen bleiben und für immer in unseren Herzen sein.“

Bakken galt einst als großes Talent. Im März 2022 gab er sein Weltcup-Debüt. Im selben Jahr gelang ihm auch ein Weltcup-Sieg. Doch kurz darauf holte ihn ein gesundheitlicher Rückschlag ein, er erlitt eine Herzmuskelentzündung.

Erst in der Saison 2024/25 gab er sein Comeback im IBU-Cup, wo er sich mit mehreren Podestplätzen empfahl. In diesem Winter kehrte Bakken auch in den Weltcup-Kader zurück und schaffte mehrere Top-Ten-Platzierungen. In Östersund wurde er zuletzt Vierter über 20 Kilometer.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Biathlet Johannes Thingnes Bö
:Er ließ Biathlon leicht aussehen

Am Holmenkollen endet die Ära von Norwegens Johannes Thingnes Bö mit einem siebten Platz im Massenstart. Der Rekordweltmeister zeigt eine Leistung, die seine Konkurrenten zum Abschied noch mal zweifeln lässt, dass sie wirklich denselben Sport betreiben.

Von Saskia Aleythe

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite