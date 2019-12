Nach dem schwachen Saisonstart wird das Team der deutsche Biathletinnen beim letzten Weltcup des Jahres neu zusammengestellt. Für die Rennen im französischen Le Grand-Bornand wurden Franziska Hildebrand, Karolin Horchler und Anna Weidel nicht nominiert. Dafür beriefen die Trainer das Trio Maren Hammerschmidt, Marion Deigentesch und Janina Hettich in die Weltcup-Mannschaft. Komplettiert wird das Team von Denise Herrmann, Vanessa Hinz und Franziska Preuß, die in Hochfilzen krankheitsbedingt schon nach dem Sprint abgereist war. "Wir hoffen, dass die drei arrivierten Athletinnen in Frankreich ihre Leistungsfähigkeit bestätigen können", sagte Trainer Kristian Mehringer: Die drei Neulinge sollen ihre Leistungen aus dem zweitklassigen IBU-Cup auf den Weltcup übertragen, "aber wir erwarten von ihnen nicht, dass sie in die Bresche springen". Maren Hammerschmidt kehrt nach einer Verletzung in der Vorsaison ins A-Team zurück. Sie hat wie Marion Deigentesch und Janina Hettich im IBU-Cup überzeugt. Für Deigentesch ist es die Premiere im Weltcup.