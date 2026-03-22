Die deutschen Biathleten schließen erstmals in der Geschichte eine Weltcup-Saison ohne Sieg ab. Auch im 58. und letzten Rennen des Winters am Holmenkollen verpassten die Männer den Sprung aufs oberste Treppchen, Philipp Nawrath war im Massenstart über 15 Kilometer allerdings so nah dran wie noch nie in dieser Saison. Dank fehlerfreiem Schießen ging der Nesselwanger gemeinsam mit Johan-Olav Botn auf die Schlussrunde, musste dem Norweger aber im Zielsprint den Vortritt lassen.