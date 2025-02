Von Saskia Aleythe

Der Blick vom Balkon überzeugt. Michael Hartweg schaut über die Balustrade vom VIP-Zelt, unten leuchtet der Schnee in der Biathlon-Arena in Lenzerheide in der Schweiz. Und der Blick zeigt nicht nur die Bündner Alpen im weißen Gewand, sondern auch, was aus seinem Herzensprojekt geworden ist: Ohne Hartweg, in Freiburg geboren, würde die Weltmeisterschaft in diesen Tagen nicht hier stattfinden. Als Fintech-Unternehmer ist der 52-Jährige zum Millionär geworden und mit viel Geld kann man so manche Träume leichter realisieren: zum Beispiel dem Biathlon in der Schweiz auf die Beine zu helfen.