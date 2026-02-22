Zum Hauptinhalt springen

MeinungBiathlonNach der Medaillenflaute braucht es Impulse an der Basis

Kommentar von Korbinian Eisenberger, Antholz

Lesezeit: 2 Min.

Der Abschied der Biathletin Franziska Preuß wirft auch die Frage auf, wie es weitergeht im liebsten TV-Wintersport der Deutschen.
Der Abschied der Biathletin Franziska Preuß wirft auch die Frage auf, wie es weitergeht im liebsten TV-Wintersport der Deutschen. (Foto: Hendrik Schmidt/dpa)

Zu viel Bildschirmzeit, zu wenig Bewegung: Das ist eines der gesamtgesellschaftlichen Probleme, die sich nun auch im Biathlon niederschlagen – und die bislang nur von Einzelnen kaschiert wurden.

Biathleten waren einst deutsche Medaillengaranten. Diese Zeit ist vorbei, seit Längerem, das manifestierte die schwache Medaillenbilanz der deutschen Skijäger bei diesen Olympischen Winterspielen in Norditalien. Verblüffen kann das Ergebnis kaum, es ist vielmehr eine logische Konsequenz dieser Zeit.

Zur SZ-Startseite

Deutsche Olympiabilanz
:Mehr Medaillen? Skeleton rückwärts wäre eine Idee

„Freude, Stolz, eine kleine Prise Ernüchterung“: So bewertet der DOSB die deutsche Olympia-Bilanz. Der erkennbare Abschwung wird nicht klar als solcher benannt – manche Probleme gären seit Jahren.

SZ PlusVon Johannes Knuth

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite