Biathleten waren einst deutsche Medaillengaranten. Diese Zeit ist vorbei, seit Längerem, das manifestierte die schwache Medaillenbilanz der deutschen Skijäger bei diesen Olympischen Winterspielen in Norditalien. Verblüffen kann das Ergebnis kaum, es ist vielmehr eine logische Konsequenz dieser Zeit.
Kommentar von Korbinian Eisenberger, Antholz
Zu viel Bildschirmzeit, zu wenig Bewegung: Das ist eines der gesamtgesellschaftlichen Probleme, die sich nun auch im Biathlon niederschlagen – und die bislang nur von Einzelnen kaschiert wurden.
„Freude, Stolz, eine kleine Prise Ernüchterung“: So bewertet der DOSB die deutsche Olympia-Bilanz. Der erkennbare Abschwung wird nicht klar als solcher benannt – manche Probleme gären seit Jahren.
