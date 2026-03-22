Die deutschen Biathleten schließen erstmals in der Geschichte eine Weltcup-Saison ohne Sieg ab. Auch im 58. und letzten Rennen des Winters am Holmenkollen verpassten die Männer den Sprung aufs oberste Treppchen, Philipp Nawrath war im Massenstart über 15 km allerdings so nah dran wie noch nie in dieser Saison. Dank fehlerfreiem Schießen ging der Nesselwanger gemeinsam mit Johan-Olav Botn auf die Schlussrunde, musste dem Norweger aber im Zielsprint den Vortritt lassen.

Letztlich fehlten 3,7 Sekunden zu seinem zweiten Karrieresieg. Damit wurde Nawrath wie schon im Sprint von Oberhof im Januar zum zweiten Mal in diesem Winter Zweiter, für den Deutschen Skiverband (DSV) war es der achte Podestplatz der Saison. Dritter wurde der bereits als Gesamtweltcupsieger feststehende Franzose Eric Perrot (2 Strafrunden/+13,7 Sekunden), der sich nach der Verfolgung und dem Einzel mit dem Massenstart die dritte Disziplinwertung des Winters sicherte.

Auch Justus Strelow (1/+1:55,8 Minuten) zeigte als 15. ein solides Rennen, bei Philipp Horn (4/+2:20,0) passte zum Abschluss auf Rang 21 wenig zusammen. Als bester Deutscher schob sich Nawrath durch seinen starken letzten Wettkampf im Gesamtweltcup noch unter die Top Ten.

In der Nationenwertung belegten die deutschen Männer in der Endabrechnung Rang vier, allerdings mit deutlichem Abstand zu Norwegen, Frankreich und Schweden. Nun geht es für Nawrath und Co. in die lange Sommerpause, nach einigen Wochen Urlaub startet dann bereits wieder die Vorbereitung auf den kommenden Winter. Die Weltcup-Saison beginnt am 26. November in Kontiolahti, Höhepunkt werden die Weltmeisterschaften in Otepää/Estland vom 10. bis 21. Februar 2027.