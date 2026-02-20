Deutschland führt im olympischen Ranking, ungelogen und ohne Witz. Denn wer kennt sie nicht, die Liste der vierten Plätze, für die Wintersportathleten sonst mit einer brauchbaren Summe an Weltcuppunkten honoriert werden. Im Medaillenspiegel, dem zentralen Messinstrument der Olympischen Spiele, gehen die Viertplatzierten allerdings unter, werden ebenso gewichtet wie ein 30. Platz. Und weil das aus sportlicher Sicht so manche Höchstleistung untergräbt, besteht spätestens seit Freitagnachmittag Anlass, die Viertplatzierten zu würdigen.