Biathlet Benedikt Doll hat seine Medaillenambitionen auch im letzten Weltcup-Rennen vor der WM untermauert. Deutschlands bester Skijäger lief am Sonntag im Massenstart von Pokljuka über 15 Kilometer nach einer Strafrunde auf den zweiten Rang und hielt dabei im Schlussspurt den Norweger Johannes Thingnes Bö auf Distanz. Der Sieg ging an den Franzosen Quentin Fillon Maillet, der am Ende 10,0 Sekunden vor Doll lag.

"Die letzte Runde war schmerzhaft", sagte der Schwarzwälder, der unter anderem auch den siebenmaligen Gesamtweltcup-Sieger Martin Fourcade (Frankreich) in die Schranken wies, der ARD: "Ich wollte am Ende angreifen. Der Plan ging auf."

Für den zweimaligen Weltmeister Erik Lesser platzte indes der Traum von der sportlichen Qualifikation für die WM in Antholz (13. bis 23. Februar). Als 14. erfüllte er zwar die halbe WM-Norm, das war ihm zuvor aber nicht gelungen. Neben Doll haben damit Philipp Horn (Frankenhain/12.), Arnd Peiffer (13.), Philipp Nawrath (18.) und Johannes Kühn (26.) das Ticket gelöst.

An den ersten beiden Tagen der Titelkämpfe in Antholz stehen die Mixed-Staffel und der Sprint der Frauen auf dem Programm. Das erste Männerrennen wird am 15. Februar der Sprint über 10 km sein, an dem vier deutsche Skijäger an den Start gehen werden.