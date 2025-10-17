Sogar die Jüngeren dürften sich an Zeiten erinnern, als der Münchner Olympiapark in einen Wintersportort verwandelt war. Am 1. Januar 2013 kurvte der Skirennläufer Felix Neureuther beim zweiten und bis dato letzten sogenannten Fis-City-Event Münchens ins Finale des Parallelslaloms. Die beiden Starthäuschen standen damals 564 Meter über dem Meeresspiegel, auf dem – nun ja – Gipfel des Olympiabergs. Und drinnen standen die zwei besten Athleten dieses Slalomzeitalters bereit: der Oberbayer Neureuther und der Österreicher Marcel Hirscher. 17 000 Gäste sollen offiziell dabei gewesen sein, obwohl die Piste nur 200 Meter hinab ins – nun ja – Tal führte. So war das, beim bis dato letzten Münchner Skiweltcup.