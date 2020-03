Wegen des Coronavirus findet der Biathlon-Weltcup in Nove Mesto in dieser Woche ohne Zuschauer statt. Der Weltverband IBU folgte damit einem entsprechenden Beschluss des nationalen Sicherheitsrates in Tschechien. Die Wettbewerbe beginnen am Donnerstag mit dem Sprint der Frauen und enden am Sonntag mit dem Massenstart der Männer.

Die Europäische Fußball-Union hat mögliche Konsequenzen für die Play-off-Partien (26./31. März) zur EM im Sommer ebenfalls nicht ausgeschlossen. "Wir sind in Kontakt mit den lokalen Behörden und werden darauf reagieren, was sie uns sagen", teilte die Uefa am Montag mit.

In Frankreich könnte das Achtelfinalrückspiel der Champions League zwischen Paris St. Germain und Borussia Dortmund laut einem Bericht der Zeitung Le Parisien möglicherweise ohne Zuschauer stattfinden. Frankreich hatte am Wochenende Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Leuten untersagt. Ausgenommen sind bisher Veranstaltungen in Stadien.