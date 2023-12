Von Korbinian Eisenberger

Das Regelwerk in der Biathlon-Disziplin Staffellauf schreibt eine Körperberührung vor. Und so trug es sich auf der Weltcup-Loipe im schwedischen Östersund diese Woche konsequenterweise zu, dass die französische Skijägerin Justine Braisaz-Bouchet ihrer Teamkollegin und Schlussläuferin Julia Simon bei der Übergabe kurz und erfolgreich an die Schulter griff, ehe diese sich auf den Weg machte. Alles wie immer also, nach allen Regeln der Biathlon-Kunst.