Es las sich fast wie ein schlechter Scherz, war aber purer Ernst: Bei der Biathletin Franziska Preuß „kam es in der Nacht zu leichten Infektzeichen, auf die leider reagiert werden muss, um eine weitere Zunahme der Beschwerden möglichst zu verhindern“, hieß es am Sonntagvormittag in einer Mitteilung des deutschen Mannschaftsarztes Jan Wüstenfeld. Deshalb werde „sie die heutige Staffel nicht bestreiten“.

In bisherigen Biathlon-Wintern hätte so eine Nachricht wenig überrascht. Der 30-jährigen Preuß war leider stets zu eigen, dass sie Krankheitserreger ähnlich zielsicher anvisierte wie die Scheiben am Schießstand. Umso mehr dürften ihre Anhänger erfreut zur Kenntnis genommen haben, was von Preuß vor ihrem Abflug zum Weltcupauftakt nach Finnland zu erfahren war: Eine Operation an den Nasennebenhöhlen im März, so Preuß, solle sie künftig gesundheitlich stabiler machen. Sie sei „froh, dass man was gefunden hat, das erklärt, warum ich so anfällig war“, sagte Preuß. „Ich hoffe, dass die medizinische Theorie stimmt und es jetzt besser wird.“

Womöglich war Preuß’ Verzicht auf die Biathlon-Frauenstaffel am frühen Sonntagabend auch eine Vorsichtsmaßnahme. Von Dienstag an werden in Kontiolahti die Indidividualrennen gelaufen, Sprint, Einzel und Massenstart, da wollen sie beim Deutschen Skiverband ungern ohne ihre Topathletin antreten. Wenngleich das erste Biathlon-Wochenende vor allem Hinweise hinterließ, wonach vor allem eine Teamkollegin in guter Frühform ist.

Je neun Nachlader und eine Strafrunde: Mixed- und Männerstaffel haben ähnliche Probleme in der Präzision

Die Oberhoferin Vanessa Voigt bescherte den deutschen Biathlonfans am Samstag in der Single-Mixed-Staffel sogleich den ersten Podestplatz. Justus Strelow aus Dippoldiswalde brachte das Duo als finaler Läufer am Ende als Dritter über die Ziellinie. Im Zweikampf um Rang zwei hatte er im Fotofinish gegen den Franzosen Quentin Fillon Maillet um wenige Zentimeter das Nachsehen. „Ich habe an der Spitzkehre versucht, eine Lücke aufzureißen, aber auf der Zielgeraden sind mir dann die Kräfte ausgegangen“, sagte Strelow im ZDF. Es überwog aber offenbar Freude, etwa bei Vanessa Voigt (die Preuß am frühen Sonntagabend in der Frauenstaffel ersetzte). „Das gibt ein gutes Gefühl“, sagte Voigt. „Wir können sehr zufrieden sein.“

Was folgte, werden sie beim DSV eher in der Kategorie durchwachsen verbuchen. Franziska Preuß’ Saisondebüt im Quartett mit Johanna Puff, Danilo Riethmüller und Philipp Horn endete auf Rang vier für die deutsche Mixed-Staffel. Eine Strafrunde und neun Nachlader bedeuteten am Ende zweieinhalb Minuten Rückstand auf Sieger Norwegen. Und als hätte man eine Schablone über das Rennen gelegt, machte die Männerstaffel am Sonntag genauso weiter: David Zobel, Johannes Kühn, Philipp Nawrath und Philipp Horn kamen mit der exakt gleichen Bilanz am Schießstand als Vierte ins Ziel, gut zwei Minuten hinter Sieger Frankreich. Erstmals nach zuletzt zehn Podestplätzen in Serie landete die deutsche Männerstaffel nicht auf dem Podium. Dafür aber, so sah es aus, waren alle im Ziel gesund.