Von Korbinian Eisenberger

Die Weltmeisterschaft hat bei den deutschen Biathleten wenig Erbauliches erbracht, im Vergleich zur bisherigen Saison war die Angelegenheit ein Rückschritt. So oder so ähnlich ließen sich auch die Selbsteinschätzungen des Deutschen Skiverbands (DSV) zusammenfassen. Allerdings, auch das sei erwähnt, gibt es so manches, was den hunderttausenden Biathlon-Anhängern hierzulande Freude bereiten dürfte, auch wenn die zugehörigen Bewegtbilder nicht vor einem Millionenpublikum gesendet wurden.